55,9 миллиарда рублей составили чистые продажи иностранной валюты населением России в октябре 2024 года, сообщил ЦБ. Физлица продавали валюту через биржевой рынок и крупнейшие банки второй месяц подряд, оказывая поддержку российскому валютному рынку, отмечает регулятор. Население продавало валюту на фоне ослабления курса рубля, вероятнее всего, для поддержки текущего потребления. ЦБ указывает, что спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты в первой половине октября оставались стабильными, но к концу месяца наблюдалось увеличение спреда с 2,45 до 2,98 руб. по операциям с долларом и сужение спреда по операциям с евро с 2,72 до 2,45 руб.

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