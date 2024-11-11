Глава Карелии обратится в СКР из-за оскорбительных шуток про карельский язык

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросит региональное следственное управление Следственного комитета России (СКР) провести проверку в связи с оскорбительными шутками актрисы из Петрозаводска Валерии Ломакиной, высмеивавшей карельский язык. Он также намерен выяснить, кто разрешил подобного рода выступление, и поручил минкульту Карелии организовать служебную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Парфенчиков уточнил, что следователи проверят госпожу Ломакину по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

«Неприятно поражен выступлением актрисы театра "Творческая мастерская" Валерии Ломакиной на одном из федеральных шоу, в котором комики пытаются рассмешить жюри. Актриса из Петрозаводска позволила себе оскорбительные шутки, изображая карельскую речь»,— написал господин Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».

Артур Парфенчиков подчеркнул, что неуместные шутки госпожи Ломакиной возмутили жителей Карелии.

«Назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу—носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре... Мы бережем этот язык, собираем и храним богатое наследие сильного и мудрого карельского народа — лирические песни, стихи, замечательные сказки, всемирно известные руны»,— написал глава Карелии.

Ранее на стендап-шоу «Битва за время» Валерия Ломакина пошутила, что на карельском языке говорят только в Национальном театре Карелии. Причем сами карелы смотрят спектакли с переводом на русский. Язык она назвала атавизмом, вроде мужских сосков. После этого актриса извинилась, подчеркнув, что не хотела никого обидеть. Но объяснила, что выступление было не ее монологом, а речью сценического персонажа.