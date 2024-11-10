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Коммерсантъ FM
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Лидер «Шанса» Лунгу: Молдавия рискует стать иностранной военной базой

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу осудил планы правительства страны подписать договоры о военном сотрудничестве с Германией и Данией. По мнению политика, это решение превратит Молдавию в военную базу иностранных государств.

Фото: @alexeilungu

Фото: @alexeilungu

Правительство Молдавии 7 октября начало переговоры с Германией о получении помощи в виде военного оборудования для армии Молдавии. Также власти страны решили заключить меморандум о взаимопонимании с Минобороны Дании по вопросам сотрудничества в оборонной сфере.

Как отметил господин Лунгу, соглашение с Берлином предусматривает «оказание услуг, развитие инфраструктуры, доставку средств нелетального действия, а также соответствующее обучение, консультации и подготовку». При этом соглашение исключает поставки оружия и боеприпасов.

«Проще говоря, Молдова становится военной базой иностранного государства и никакой речи о защите Молдовы как таковой не идет!» — резюмировал политик в Telegram-канале.

Господин Лунгу счел, что своими решениями правительство может втянуть Молдавию в войну. Он подчеркнул, что Молдавия является нейтральным государством, согласно конституции, однако «после референдума Санду-PAS так понравилось ее переписывать, что и этому пункту, видимо, осталось недолго».

Действующий президент Молдавии Майя Санду получила 55,33% голосов по итогам второго тура выборов президента. Победу ей принесли голоса молдавской диаспоры в Европе и Северной Америке. 4 ноября партия социалистов заявила, что не признает результаты голосования, оппозиционный блок «Победа» сообщил о намерении оспорить итоги выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Победа племени Майи».

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