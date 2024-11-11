Моногорода вновь готовят к пересчету

Минэкономики в 2025 году намерено обновить список моногородов: в нем 321 населенный пункт, и большинство уже не соответствует критерию монопрофильности. Хотя в целом экономика моногородов трансформируется в сторону большего разнообразия, господдержка им продолжает оказываться, вскоре значительная их часть получит помощь и по программе развития опорных населенных пунктов. Также для 5% моногородов с наиболее тяжелым положением планируется расширить механизм поддержки малого и среднего бизнеса – за счет одновременного доступа к льготным кредитам и гарантиям Корпорации МСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Власти отмечают позитивную трансформацию экономики моногородов. Как сообщил в пятницу на совещании в Совете федерации замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков, с 2015 года доля градообразующих предприятий в их экономике снизилась с 65% до 41%. Выручка всех предприятий, работающих на их территории, за этот период выросла вдвое (как и в среднем по стране) — с 8,5 трлн до 16 трлн руб. Снижалась и численность занятых на градообразующих предприятиях, хотя в последние годы с ростом объема оборонных заказов показатель стал расти.

На этом фоне Минэкономики вернулось к вопросу пересмотра перечня моногородов, который не менялся с 2020 года и включает 321 населенный пункт.

Как сообщил Дмитрий Вахруков, большинство из них уже не соответствуют критерию монопрофильности (20% и более занятых работают на градообразующем предприятии). О желании пересмотреть перечень ведомство заявляло в 2021 году, предлагая исключить из него моногорода в пределах 50 км от региональных столиц — но на фоне последствий пандемии и санкций от этой идеи отказались. Вновь она возникла уже в мае этого года (см. “Ъ” от 18 мая).

По словам Дмитрия Вахрукова, сами критерии отнесения к моногородам власти намерены сохранить. Финансовую поддержку им планируется оказывать еще и в рамках развития опорных населенных пунктов — в их списке 241 моногород. Более разностороннюю поддержку власти сосредоточили на моногородах из «зоны риска» (с наиболее тяжелым социально-экономическим положением). По оценке ВЭБ.РФ, это примерно 5% от их общего числа. Для них планируется расширить механизм поддержки МСП, предусмотрев возможность одновременного получения льготных кредитов и гарантийной поддержки от Корпорации МСП: многие предприниматели, по словам управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирины Макиевой, не смогли получить поддержку по линии ВЭБа, поскольку не заручились банковскими гарантиями.

Звучат предложения и о более значительном расширении мер помощи.

В сентябре финансовая поддержка ВЭБа была ограничена моногородами, где безработица вдвое выше средней по стране (сейчас около 30 моногородов) – либо в их отношении приняты решения правительства. Регионы просят не увязывать помощь с безработицей — по словам министра экономики Челябинской области Натальи Лугачевой, при использовании этого критерия из 16 моногородов региона поддержку получат лишь три.

У моногородов с высокой безработицей есть возможность продления на два года срока предоставления резидентам территорий опережающего развития (ТОР) льготы по уплате страховых взносов (7,6% вместо 30%) – хотя по общему правилу она доступна для резидентов, получивших этот статус в течение трех лет с момента создания ТОР. Сенатор Владимир Кравченко предложил продлить срок получения льготы резидентам всех моногородов, работающим с критически важными технологиями.

Ранее подобная пролонгация для всех ТОР в моногородах предлагалась, но не была одобрена в правительстве. Сейчас у противников расширения льготы может появиться новый аргумент. Как отметила на заседании аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, на начало 2024 года у ТОР было 1,5 тыс. резидентов, из которых 20% не имели прибыли. При этом 35% выручки всех резидентов приходятся на так называемых «красных» налогоплательщиков, у которых применение льгот формирует сверхдоходность. По ее мнению, необходимо точнее настроить инструменты поддержки для этого преференциального режима.

Евгения Крючкова