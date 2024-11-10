Казанский «Зенит» обыграл «Зенит» из Петербурга на Кубке России по волейболу

Волейболисты «Зенит-Казань» обыграли «Зенит-Петербург» во втором матче в четвертьфинале Кубка России и вышли в полуфинал турнира. Встреча, прошедшая в Казани, закончилась со счетом 3–1 (25:19, 24:26, 30:28, 26:24), говорится на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Первый матч также закончился победой казанских волейболистов: тогда «Зенит-Казань» закончил матч со счетом 3–1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:22). В полуфинал Кубка России также прошел новосибирский «Локомотив» и кемеровский «Кузбасс». Последний матч четвертьфинала между московским «Динамо» и «Динамо-ЛО» из Соснового Бора пройдет 11 ноября.

Кубок России по волейболу проходит с 20 августа по 28 декабря. В турнире принимают участие восемь российских команд. Казанский «Зенит» на протяжении двух лет удерживает титул чемпиона Кубка России.