В субботу исполнилось 95 лет народной артистке СССР, Герою Социалистического Труда, кавалеру ордена Святого апостола Андрея Первозванного, композитору Александре Пахмутовой. Народную любовь ей принесли песни «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья», «Надежда» и «Как молоды мы были». Слова ко многим композициям народной артистки СССР написал ее супруг — поэт Николай Добронравов. Особняком в их творчестве стоит песня «И вновь продолжается бой», которой в этом году исполняется 50 лет. Ее называют квинтэссенцией творческого почерка Пахмутовой — и несмотря на несколько устаревший с исторической точки зрения текст, уже после распада СССР ее исполняли «Ленинград» и «Гражданская оборона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Юбилейный вечер Александры Пахмутовой прошел на сцене Большого театра. Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Труда, на вечере он обратился к ней с видеопоздравлением, в котором отметил «многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу». За кулисами премьер-министр России Михаил Мишустин (на фото) подарил Александре Пахмутовой древнюю икону Господа Вседержителя. «Мы все на ваших песнях выросли,— признался он.— Самые лучшие песни про страну, про любовь, про нашу великую Родину». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил композитору орден Русской православной церкви «Славы и чести» I степени.

Иван Тяжлов