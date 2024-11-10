Чемпионат Англии
11-й тур. . «Брайтон»—«Манчестер Сити» 2:1 (Педру, 78; О’Райли, 83 — Холанн, 23). «Ливерпуль»—«Астон Вилла» 2:0 (Нуньес, 20; Салах, 84). «Ноттингем Форест»—«Ньюкасл» 1:3 (Мурилло, 21 — Исак, 54; Жоэлинтон, 72; Барнс, 83). «Манчестер Юнайтед»—«Лестер» 3:0 (Фернандеш, 17; Кристиансен, 38 (автогол); Гарначо, 82). «Челси»—«Арсенал» 1:1 (Нету, 70 — Мвртинелли, 60).
Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 28 очков. 2. «Манчестер Сити» — 23. 3. «Челси» — 19. 4. «Арсенал» — 19. 5. «Ноттингем Форест» — 19. 6. «Брайтон» — 19.