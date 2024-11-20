Осенью на Кутузовском проспекте открылся салон компании Interior Market. Магазин площадью более 650 кв. м занимает три этажа гостиницы «Украина» — сталинской высотки, объекта культурного наследия. В шоуруме, в частности, представлены в большом ассортименте изделия итальянского производителя сантехники Gessi. Экспозицию оформляла команда миланской студии дизайна Gessi Style.

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Шоурум декорирован в глубоких тонах — коричневом, терракотовом, бордовом, оливковом — с яркими акцентами. В отделке использованы натуральные материалы и фактуры, а мягкая подсветка помогает создать камерную атмосферу. Пространство получилось очень теплым, но в то же время динамичным и гостеприимным: посетители могут осмотреть экспозицию, изучить каталоги, получить профессиональную консультацию дизайнера. Продукция демонстрируется на постаментах и в витринах в виде арок.

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В салоне представлены все самые популярные коллекции Gessi, в том числе дизайнерские смесители Gessi 316 с рельефной отделкой металлических поверхностей, «визитной карточкой» бренда. Есть здесь и отдельные зоны с готовыми решениями для ванных комнат и кухонь, где можно увидеть изделия в реальном интерьере, а заодно позаимствовать идеи для оформления своего дома. Особая гордость команды — полноценная спа-зона Gessi Architectural Wellness, сложный комплекс с душевыми системами, подсветкой, хромотерапией, ароматерапией и другими решениями для релаксации.

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Помимо собственно продукции Gessi в салоне собраны и изделия других мировых сантехнических брендов: Toto, Agape, Inbani, Milldue, Кreoo, Сea, THG, которым отдан весь цокольный этаж. А на третьем этаже расположена клиентская зона, где можно заказать дизайн-проект интерьера.

Татьяна Парфенова