Премьерный спектакль Джона Малковича «Оружие и человек», который Национальный театр Ивана Вазова в Софии играл 7–9 ноября, спровоцировал уличные беспорядки. Недовольство ультраправых сил вызвала постановка пьесы Бернарда Шоу, которую патриоты сочли «оскорблением болгарского народа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложив театру пьесу Бернарда Шоу, Джон Малкович не подозревал, что вместо критики получит уличные протесты

Фото: VASSIL DONEV / EPA / ТАСС Предложив театру пьесу Бернарда Шоу, Джон Малкович не подозревал, что вместо критики получит уличные протесты

Фото: VASSIL DONEV / EPA / ТАСС

По сообщениям местной прессы, вечером 7 ноября здание Национального театра оказалось фактически блокировано толпой митингующих: они не пускали зрителей в театр, бросали мусорные мешки, выкрикивали оскорбления и набросились на директора театра Васила Василева, который вышел к протестующим и журналистам с призывом сначала посмотреть спектакль, а потом уже давать ему оценку. Охране театра и полиции, которая пыталась сохранять нейтралитет, с трудом удалось удержать толпу от штурма здания. В итоге 7 ноября спектакль сыграли в полупустом зале в присутствии немногих журналистов и зрителей, сумевших прорваться внутрь. А после показа состоялась небольшая пресс-конференция.

Малкович рассказал журналистам, что предложил эту пьесу, потому что находит ее «очаровательной и забавной». «Странные времена,— сказал он.— Все больше и больше люди хотят цензурировать вещи, которые им не нравятся. Я не имею права цензурировать, даже протестующих, мое дело режиссировать. В данном случае моя работа режиссировать пьесу».

«Malkovich, go home!» — было написано на плакатах демонстрантов. Но главным образом их протест был направлен не против американского режиссера, а против пьесы Бернарда Шоу 1894 года. Это первая комедия Шоу, получившая коммерческий успех и идущая во многих театрах под названием «Шоколадный солдатик». В ней драматург высмеивает романтическое отношение к жизни и любви, и в особенности лицемерную романтизацию войны, противопоставляя ей рациональные соображения. Английский драматург поместил действие пьесы в Болгарию, во времена Сербско-болгарской войны 1885 года, где героине приходится выбирать между женихом-патриотом и практичным сербом, который вместо патронов носит с собой шоколадки.

«Эта пьеса и раньше вызывала недовольство, основанное на наших национальных комплексах»,— признала заведующая международным отделом театра Василка Бумбарова в разговоре с корреспондентом “Ъ”. В частности, в 1921 году постановка в венском Бургтеатре столкнулась с бурными протестами болгарских студентов. Авторам даже пришлось изменить текст и удалить конкретные ссылки на сербско-болгарский конфликт. Но в социалистические времена пьесу ставили в самой Болгарии, и она ни у кого не вызывала нареканий.

Сегодня консервативные круги усмотрели в ней «провокацию, пятнающую имя Ивана Вазова, цель которой — высмеять, принизить, окарикатурить и унизить образ болгар и память героев Сербско-болгарской войны», сообщает радио БНР. Причем основные претензии заключаются в том, что «болгары показаны в пьесе недалекими людьми, которые редко моются и не читают книг». Активистов также возмутило, что премьера была назначена на 7 ноября — 139-ю годовщину битвы при Сливнице.

На следующий день, 8 ноября, перед театром собрался еще один контрмитинг в поддержку артистов и режиссера, но националистов было уже меньше и открытых стычек с участием полиции, по словам очевидцев, больше не было. А билеты на спектакль оказались раскуплены на несколько месяцев вперед.

Тем не менее, по информации радио БНР, депутаты партии «Есть такой народ» потребовали отставки министра внутренних дел Атанаса Илкова, допустившего беспорядки, и директора Национального театра Васила Василева. А прокуратура завела в связи со случившимся уголовное дело.

В свою очередь Болгарская ассоциация сценаристов кино, телевидения и радио осудила агрессию в отношении зрителей и сотрудников Национального театра. В открытом письме они выступили против тенденции отмены и цензурирования произведений искусства, которая наблюдается в последние месяцы в стране. «Цель искусства — именно задавать вопросы, подталкивать к размышлениям, вдохновлять и даже провоцировать»,— подчеркивается в письме. «Игнорирование случившегося может повлечь за собой риск превращения его в норму, пока однажды мы не окажемся в обществе, в котором будет невозможно противостоять цензуре».

Рита Русакова