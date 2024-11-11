Сегодня исполняется 75 лет ректору Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимиру Малышеву

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Малышев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

— Дорогой Владимир Сергеевич, Вас легко поздравлять с юбилеем! За свою жизнь Вы прошли колоссальный путь от влюбленного в кинематограф киномеханика до ректора лучшего в мире Всероссийского государственного института кинематографии. Вы сумели спасти Госфильмофонд от разорения в труднейшие 90-е годы, приложили немало сил к развитию российской культуры в первые годы этого века, когда занимались финансами и экономикой в Министерстве культуры и Федеральном агентстве по культуре и кинематографии. Наконец, Вы уже без малого 20 лет руководите необычайно сложным творческим организмом, который дал жизнь великому советскому и российскому кинематографу. На Ваше ректорство пришелся трудный момент смены поколений мастеров, и Вы сумели среди молодежи найти тех, кто сегодня направляет еще более юных в удивительном мире сотворения кино. Вы точно знаете, что кинематограф — это не индустрия, а искусство. Но если точно определять Ваше главное качество, то я бы назвал Вас «великий хлопотун». Вы хлопочете о благе Отечества, о благе дела, которому служите, о благе своей семьи, что тоже не зазорно, о благе друзей, которым Вы верны. Дай Бог, чтобы Вы могли проявлять свои лучшие качества долгие годы.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»