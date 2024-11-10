Ректор петербургского вуза задержан по делу об организации незаконной миграции

Фигурантом дела об организации незаконной миграции стал ректор частного Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (ЧОУВО СЗУ) Александр Борзов. О задержании руководителя вуза сообщают «Фонтанка», 78.ru и ряд Telegram-каналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧОУВО СЗУ Фото: ЧОУВО СЗУ

По версии следствия, ректор вместе с тремя помощниками оформлял фиктивные приглашения на прохождение обучения в вузе для граждан Туркмении, Сирии, Египта и других арабских стран. В дальнейшем документы отправлялись в органы миграционного учета. Подобным образом Борзову и его подельникам удалось незаконно легализовать на территории РФ более 100 иностранцев.

Задержание ректора проводилось полицией совместно с сотрудниками УФСБ по Петербургу. Возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, Борзову избрана мера пересечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет как минимум до 5 января.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подозреваемыми в незаконной легализации иностранцев в Петербурге стали также владелица хостела на Обводном канале и участковый полицейский.

Андрей Цедрик