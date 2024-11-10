Воронежский «Электросигнал» продает в Рамонском районе 28 га за 41 млн рублей

Завод «Электросигнал» (входит в концерн «Созвездие», который подконтролен «Ростеху», но управляется ГК «Динамика») выставил на продажу 28,1 га в селе Лопатки Рамонского района Воронежской области. Общая начальная цена четырех земельных участков составляет 41,4 млн руб., следует из сообщений «РТ-Капитала».

Дороже всего оценены 12,69 га — в 19,3 млн руб. Участок находится примерно в 250 м от дома №25 по улице Нагорной. Заявки на торги принимаются до 9 декабря, итоги подведут 11 декабря.

Еще 12,07 га продаются за 12,3 млн руб. При этом в ходе торгов цена может упасть до 9,3 млн. Участок расположен в 400 м от дома №57 по улице Садовой. «Большая часть территории представляет собой пашню и пустошь, на которых произрастает травянистая растительность, частично поверхность занята деревьями и кустарниками, имеются полевые дороги. Объекты капитального строительства, временные строения, сооружения на участке отсутствуют»,— указано в объявлении. Заявки на торги принимаются до 9 декабря, итоги подведут 12 декабря.

Два соседних участка на улице Центральной продаются за 5,1 млн руб. (1,75 га) и 4,7 млн (1,62 га). У них также определена цена отсечения — 3,8 млн и 3,5 млн соответственно. Заявки принимаются до 9 декабря, итоги подведут 12 декабря. В середине октября «РТ-Капитал» сообщал, что победителем на прошлых торгах по покупке этих участков является девелопер Антон Евсеев, однако в документации при этом указывалось, что заявок не поступало.

Александр Прытков