Семья погибшего в закрытом селе белгородца не получит помощь властей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья местного жителя, погибшего при подрыве мины в селе Старый Хутор, не получит помощь властей. Ранее господин Гладков информировал, что мирные жители, въезжающие в закрытые села вблизи боевых действий, не будут получать выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Вячеслав Гладков

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

9 ноября губернатор сообщал, что при въезде в село Старый Хутор Валуйского округа погиб водитель автомобиля — машина наехала на мину. Супруга погибшего мужчины получила множественные осколочные ранения. Она в тяжелом состоянии была госпитализирована в Валуйскую центральную больницу.

Въезд в село Старый Хутор закрыт с 28 августа. Село расположено в 29 км от украинской границы.

«Дело не в деньгах, дело в ваших жизнях»,— сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Он выразил соболезнования родственникам погибшего.

Согласно решению белгородских властей, жители не могут въезжать на территорию сел, в которых действует режим ЧС либо временно ограничен въезд. Попасть на территорию таких населенных пунктов можно только с разрешения глав районов и населенных пунктов, обладающих данными об обстановке. Въехавшие на территорию без разрешения властей не будут получать помощь в случае ранения или гибели родственника.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».