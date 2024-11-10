Захарова: Германия не видела таких безумных правителей лет 80

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Bild о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил писателя Марко Мартина за критику. Она допустила, что это фейк, но вместе с тем заявила, что ФРГ не сталкивалась с «такими безумными правителями» около 80 лет.

«Комментировать — только портить. Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории "Б" под названием "Голые на батуте"»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

Таблоид Bild ранее выпустил публикацию, в которой со ссылкой на участников мероприятия по случаю 35-летия падения Берлинской стены говорилось, что президент вышел из себя. Утверждалось, что поводом стала речь Марко Мартина с критикой политики главы государства в отношении России и его поддержки строительства «Северного потока». Сам писатель заявил, что господин Штайнмайер несколько раз ударил его по голове. Другие участники мероприятия рассказали Bild, что президент во время речи писателя «тяжело дышал и шевелил челюстью».

О политической ситуации в Германии — в материале «Ъ» «Германия погасила светофор».