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Коммерсантъ FM
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Захарова: Германия не видела таких безумных правителей лет 80

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Bild о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил писателя Марко Мартина за критику. Она допустила, что это фейк, но вместе с тем заявила, что ФРГ не сталкивалась с «такими безумными правителями» около 80 лет.

«Комментировать — только портить. Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории "Б" под названием "Голые на батуте"»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

Таблоид Bild ранее выпустил публикацию, в которой со ссылкой на участников мероприятия по случаю 35-летия падения Берлинской стены говорилось, что президент вышел из себя. Утверждалось, что поводом стала речь Марко Мартина с критикой политики главы государства в отношении России и его поддержки строительства «Северного потока». Сам писатель заявил, что господин Штайнмайер несколько раз ударил его по голове. Другие участники мероприятия рассказали Bild, что президент во время речи писателя «тяжело дышал и шевелил челюстью».

О политической ситуации в Германии — в материале «Ъ» «Германия погасила светофор».

Фотогалерея

«Стена простоит еще 50 или даже 100 лет»

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Фото: John Gaps III / AP

Организованный американцами для снабжения Западного Берлина воздушный мост стал символом не только Первого Берлинского кризиса, но и начала холодной войны

Организованный американцами для снабжения Западного Берлина воздушный мост стал символом не только Первого Берлинского кризиса, но и начала холодной войны

Фото: DPA / TASS

Предупреждения о выезде из американской зоны в советскую после возведения Берлинской стены выглядели констатацией очевидного и почти невероятного

Предупреждения о выезде из американской зоны в советскую после возведения Берлинской стены выглядели констатацией очевидного и почти невероятного

Фото: Norbert Bensch / Reuters

Осенью 1961 года КПП «Чарли» едва не стал театром советско-американского танкового сражения

Осенью 1961 года КПП «Чарли» едва не стал театром советско-американского танкового сражения

Фото: DPA / ТАСС

До возведения стены система общественного транспорта Большого Берлина, включавшая автобусы, метро и городские электрички S-Bahn, сохраняла признаки единства. (На фото на заднем плане справа виден городской вокзал Фридрихштрассе на границе советского сектора)

До возведения стены система общественного транспорта Большого Берлина, включавшая автобусы, метро и городские электрички S-Bahn, сохраняла признаки единства. (На фото на заднем плане справа виден городской вокзал Фридрихштрассе на границе советского сектора)

Фото: Jean Jacques Levy / AP

Станция Фридрихштрассе до падения стены была одним из немногих пунктов легального пересечения границы между Восточным и Западным Берлином. Одно из зданий рядом с ней, в те годы приспособленное под зал прощаний, до сих пор известно как Дворец слез

Станция Фридрихштрассе до падения стены была одним из немногих пунктов легального пересечения границы между Восточным и Западным Берлином. Одно из зданий рядом с ней, в те годы приспособленное под зал прощаний, до сих пор известно как Дворец слез

Фото: Reuters

КПП «Чарли» на Фридрихштрассе после падения стены превратился в городскую достопримечательность

КПП «Чарли» на Фридрихштрассе после падения стены превратился в городскую достопримечательность

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сейчас от большей части стены сохранилась лишь линия на мостовой

Сейчас от большей части стены сохранилась лишь линия на мостовой

Фото: Markus Schreiber / AP

Крупнейший сохранившийся участок стены носит название East Side Gallery, а граффити Дмитрия Врубеля с целующимися Леонидом Брежневым и Эрихом Хонеккером едва ли не самое известное произведение в этом музее под открытым небом

Крупнейший сохранившийся участок стены носит название East Side Gallery, а граффити Дмитрия Врубеля с целующимися Леонидом Брежневым и Эрихом Хонеккером едва ли не самое известное произведение в этом музее под открытым небом

Фото: Markus Schreiber / AP

В зданиях, которые стояли вплотную к стене с ее восточной стороны, первым делом заложили кирпичом окна — чтобы через них нельзя было убежать. А позже дома полностью расселили и частично снесли

В зданиях, которые стояли вплотную к стене с ее восточной стороны, первым делом заложили кирпичом окна — чтобы через них нельзя было убежать. А позже дома полностью расселили и частично снесли

Фото: Eddie Worth / AP

Постройка глухой стены в Берлине, казалось, завела противостояние Востока и Запада в холодной войне в тупик

Постройка глухой стены в Берлине, казалось, завела противостояние Востока и Запада в холодной войне в тупик

Фото: AP

Один из символов Берлина, Бранденбургские ворота в восточной части города, до декабря 1989 года использовать по прямому назначению было невозможно

Один из символов Берлина, Бранденбургские ворота в восточной части города, до декабря 1989 года использовать по прямому назначению было невозможно

Фото: Eddie Worth / AP

Верхняя часть стены была снабжена цилиндрическим барьером, перелезть через который было практически невозможно

Верхняя часть стены была снабжена цилиндрическим барьером, перелезть через который было практически невозможно

Фото: Edwin Reichert / AP

Сторожевые вышки, заграждения и кресты в память об убитых при попытке к бегству восточных берлинцах — в 1984 году это неотъемлемая часть городского ландшафта Берлина

Сторожевые вышки, заграждения и кресты в память об убитых при попытке к бегству восточных берлинцах — в 1984 году это неотъемлемая часть городского ландшафта Берлина

Фото: Edwin Reichert / AP

Четверг 9 ноября 1989 года стал последним днем стены как политической границы — как сооружение она продержалась еще некоторое время

Четверг 9 ноября 1989 года стал последним днем стены как политической границы — как сооружение она продержалась еще некоторое время

Фото: AP

Не все в Восточной Германии сразу обрадовались падению стены. На фото: солдаты армии ГДР отказываются приветствовать жителей Западного Берлина

Не все в Восточной Германии сразу обрадовались падению стены. На фото: солдаты армии ГДР отказываются приветствовать жителей Западного Берлина

Фото: Lutz Schmidt / AP

Прогнозы лидера ГДР Эриха Хонеккера, который ожидал, что стена простоит многие десятилетия, не сбылись. На фото: снос фрагментов стены в ноябре 1989 года

Прогнозы лидера ГДР Эриха Хонеккера, который ожидал, что стена простоит многие десятилетия, не сбылись. На фото: снос фрагментов стены в ноябре 1989 года

Фото: Lionel Cironneau, File / AP

Для большинства берлинцев падение стены стало первым за послевоенные десятилетия общегородским праздником

Для большинства берлинцев падение стены стало первым за послевоенные десятилетия общегородским праздником

Фото: AP

Архитектор новой восточной политики ФРГ канцлер Вилли проложил дорогу не только к международной разрядке, но и к воссоединению Германии

Архитектор новой восточной политики ФРГ канцлер Вилли проложил дорогу не только к международной разрядке, но и к воссоединению Германии

Фото: AP

Михаил Горбачев и Рональд Рейган вольно и невольно многое сделали, чтобы приблизить момент падения стены

Михаил Горбачев и Рональд Рейган вольно и невольно многое сделали, чтобы приблизить момент падения стены

Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

У Эриха Хонеккера (справа) сразу не заладилось с Михаилом Горбачевым (слева). На фото: их беседа в ходе торжеств по случаю 40-летия ГДР 7 октября 1989 года, за месяц до падения стены

У Эриха Хонеккера (справа) сразу не заладилось с Михаилом Горбачевым (слева). На фото: их беседа в ходе торжеств по случаю 40-летия ГДР 7 октября 1989 года, за месяц до падения стены

Фото: Heribert Proepper / AP

Функционеры ГДР Эгон Кренц и Гюнтер Шабовски общаются с демонстрантами в Восточном Берлине 8 ноября 1989 года, за сутки до открытия границы с ФРГ

Функционеры ГДР Эгон Кренц и Гюнтер Шабовски общаются с демонстрантами в Восточном Берлине 8 ноября 1989 года, за сутки до открытия границы с ФРГ

Фото: Klostermeier / AP

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Фото: John Gaps III / AP

Организованный американцами для снабжения Западного Берлина воздушный мост стал символом не только Первого Берлинского кризиса, но и начала холодной войны

Фото: DPA / TASS

Предупреждения о выезде из американской зоны в советскую после возведения Берлинской стены выглядели констатацией очевидного и почти невероятного

Фото: Norbert Bensch / Reuters

Осенью 1961 года КПП «Чарли» едва не стал театром советско-американского танкового сражения

Фото: DPA / ТАСС

До возведения стены система общественного транспорта Большого Берлина, включавшая автобусы, метро и городские электрички S-Bahn, сохраняла признаки единства. (На фото на заднем плане справа виден городской вокзал Фридрихштрассе на границе советского сектора)

Фото: Jean Jacques Levy / AP

Станция Фридрихштрассе до падения стены была одним из немногих пунктов легального пересечения границы между Восточным и Западным Берлином. Одно из зданий рядом с ней, в те годы приспособленное под зал прощаний, до сих пор известно как Дворец слез

Фото: Reuters

КПП «Чарли» на Фридрихштрассе после падения стены превратился в городскую достопримечательность

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сейчас от большей части стены сохранилась лишь линия на мостовой

Фото: Markus Schreiber / AP

Крупнейший сохранившийся участок стены носит название East Side Gallery, а граффити Дмитрия Врубеля с целующимися Леонидом Брежневым и Эрихом Хонеккером едва ли не самое известное произведение в этом музее под открытым небом

Фото: Markus Schreiber / AP

В зданиях, которые стояли вплотную к стене с ее восточной стороны, первым делом заложили кирпичом окна — чтобы через них нельзя было убежать. А позже дома полностью расселили и частично снесли

Фото: Eddie Worth / AP

Постройка глухой стены в Берлине, казалось, завела противостояние Востока и Запада в холодной войне в тупик

Фото: AP

Один из символов Берлина, Бранденбургские ворота в восточной части города, до декабря 1989 года использовать по прямому назначению было невозможно

Фото: Eddie Worth / AP

Верхняя часть стены была снабжена цилиндрическим барьером, перелезть через который было практически невозможно

Фото: Edwin Reichert / AP

Сторожевые вышки, заграждения и кресты в память об убитых при попытке к бегству восточных берлинцах — в 1984 году это неотъемлемая часть городского ландшафта Берлина

Фото: Edwin Reichert / AP

Четверг 9 ноября 1989 года стал последним днем стены как политической границы — как сооружение она продержалась еще некоторое время

Фото: AP

Не все в Восточной Германии сразу обрадовались падению стены. На фото: солдаты армии ГДР отказываются приветствовать жителей Западного Берлина

Фото: Lutz Schmidt / AP

Прогнозы лидера ГДР Эриха Хонеккера, который ожидал, что стена простоит многие десятилетия, не сбылись. На фото: снос фрагментов стены в ноябре 1989 года

Фото: Lionel Cironneau, File / AP

Для большинства берлинцев падение стены стало первым за послевоенные десятилетия общегородским праздником

Фото: AP

Архитектор новой восточной политики ФРГ канцлер Вилли проложил дорогу не только к международной разрядке, но и к воссоединению Германии

Фото: AP

Михаил Горбачев и Рональд Рейган вольно и невольно многое сделали, чтобы приблизить момент падения стены

Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

У Эриха Хонеккера (справа) сразу не заладилось с Михаилом Горбачевым (слева). На фото: их беседа в ходе торжеств по случаю 40-летия ГДР 7 октября 1989 года, за месяц до падения стены

Фото: Heribert Proepper / AP

Функционеры ГДР Эгон Кренц и Гюнтер Шабовски общаются с демонстрантами в Восточном Берлине 8 ноября 1989 года, за сутки до открытия границы с ФРГ

Фото: Klostermeier / AP

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