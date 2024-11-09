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Коммерсантъ FM
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Минкультуры предложило отложить введение новых требований к содержанию животных в цирках

Министерство культуры России предложило перенести дату введения новых требований по содержанию животных в цирках с 2025 на 2030 год. В ведомстве пояснили, что циркам требуется больше времени для переоборудования.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Для приведения всех российских цирков и зоотеатров в соответствие с требованиями требуется гораздо больше времени, так как учитываются конструктивные особенности и архитектура зданий»,— заявили в ведомстве (цитата по «Интерфакс»).

Постановление «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» действует с 30 декабря 2019 года. Документ регулирует как требования к помещениям для содержания и транспортировки животных, так и закрепляет ежедневные наблюдения за животными, правила кормления и частоту ветеринарных обследований.

В министерстве рассказали, что за время действия постановления «Росгосцирк» выполнил все требования в содержании домашних и некрупных животных, включая хищников. Так, в вольерах для медведей, тигров, львов и собак провели ремонт, изготовили новые конструкции, а также убрали электропроводку и острые детали. Для прогулок животных обустроили дворы, а для лошадей и верблюдов организовали загоны для прогулок.

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