WSJ: глава Пентагона отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS

США в рамках последнего пакета помощи передадут Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS перед возвращением в Белый дом президента Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их словам, глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS в обход других покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Ллойд Остин на встрече в Киеве в октябре 2024 года

Фото: Reuters Владимир Зеленский и Ллойд Остин на встрече в Киеве в октябре 2024 года

Фото: Reuters

Как утверждает издание, американский министр заявил господину Зеленскому, что просить разрыва давних соглашений, заключенных Пентагоном с другими клиентами,— «слишком большая просьба». В предстоящие недели Вашингтон поставит Киеву более 500 перехватчиков для противоракетной системы Patriot и системы NASAMS. Как утверждает один из неназванных американских чиновников, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца года.

При этом у Пентагона остался ограниченный запас боеприпасов для истребителей F-16, которые он сможет передать Украине. Вооруженные силы Украины используют самолеты в первую очередь в качестве средств ПВО, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники. Поставки оружия на Украину обычно занимают недели или даже месяцы, и влияние планируемого увеличения поставок на военные запасы США, особенно ПВО, «вызывает большую озабоченность», отметил другой высокопоставленный чиновник. Еще один источник WSJ добавил, что США рассматривают в числе прочего возможность выкупа оружия у других стран для передачи Украине.

Инаугурация господина Трампа состоится 20 января 2025 года. На этой неделе стало известно, что США сняли запрет подрядчикам Пентагона ремонтировать оружие на Украине. В военном ведомстве заверили, что подрядчики будут находиться далеко от линии фронта и «не будут сражаться с российскими войсками». CNN прогнозировал, что одновременно в стране смогут находиться от нескольких десятков до двух сотен подрядчиков.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».