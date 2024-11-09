Гладков наградил 15 водителей за помощь в эвакуации жителей Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил 15 водителей, которые помогли эвакуировать жителей Краснояружского района 12 августа 2024 года. Господин Гладков отметил, что награжденные «не задумываясь, бросились на помощь», когда люди были вынуждены покинуть свои дома.

Глава региона сообщил, что слаженная работа правительства области, администрации муниципалитетов, самообороны и водителей позволила оперативно вывезти мирных жителей. Господин Гладков поблагодарил автомобилистов за мужество и пример героизма.

«Наши водители не боятся сложностей и опасности. Они рискуют собой, чтобы спасти жизни: в Шебекинском округе и Грайворонском, в Белгородском районе и областной столице. Мужество, отвага, умение действовать в сложной ситуации ежедневно обеспечивают безопасность и защиту пассажиров!» — написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков сообщал об активности ВСУ в Краснояружском районе 12 августа, в связи с чем из района начали вывозить людей. Глава муниципалитета Андрей Миськов в тот же день сообщил, что район покинули 11,5 тыс. жителей. 13 августа власти Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район.