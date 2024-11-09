В результате крушения вертолета Минобороны Казахстана погиб один человек
Вертолет Ми-8 разбился в районе села Сарыжар Марктукского района Актюбинской области, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. На борту находились три человека: один погиб, двое получили ранения.
1 / 2
Пострадавших на самолете ЯК-40 доставили в областной центр Актобе и направили в Военный институт Сил воздушной обороны для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, разбившийся вертолет принадлежал Минобороны Казахстана.
Информация о происшествии поступила в МЧС в 11:40 по местному времени (09:40 мск). К месту крушения направили 5 единиц техники и 23 человека личного состава, которые потушили загоревшийся при падении вертолет.