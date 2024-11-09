Россия увеличила закупки риса из Казахстана до двухлетнего максимума

По итогам восьми месяцев Россия закупила у Казахстана риса на $11,7 млн. Это на 22% больше в годовом выражении, а также максимум за два года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные казахстанской статслужбы.

Помимо этого, Россия приобрела пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи), эти поставки за год сократились в 3,5 раза, до $342 тыс., что стало минимумом за все время. Сократился и импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки — на 12,3%.

В 2023 году Россия также импортировала из Казахстана ячмень — за аналогичный период на это было потрачено $183 тыс. В этом году закупки остановились.

В августе Казахстан закрыл свой рынок для российских аграриев, отправлявших в страну 1–5 млн тонн зерна в год. В октябре Россельхознадзор ввел ответные ограничения. Под запрет попал, в частности, ввоз из соседней республики пшеницы, томатов и дынь. Для казахстанских сельхозпроизводителей Россия остается ключевым направлением сбыта и транзита.

Подробности — в материале «Ъ» «Симметричное зерно».