Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замена паспорта привела к аресту

В Екатеринбурге задержан фигурант дела о мошенничестве в банке ВТБ 24

Как стало известно «Ъ-Урал», в Екатеринбурге задержали юриста Михаила Медведевских, обвиняемого по делу о мошенничестве в банке ВТБ 24. По версии следствия, в результате действий организованной группы, в которую он входил, банку был причинен ущерб более 200 млн руб. Михаил Медведевских находился в федеральном розыске и был задержан, когда пришел в отдел МВД сменить паспорт. По его словам, он думал, что уголовное производство в отношении него было прекращено и его больше не разыскивают.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Михаил Медведевских обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, с 2009 по 2010 год он входил в организованную группу, которая оформляла кредиты в банке ВТБ 24 на подставных заемщиков, убеждая их, что платежи будут осуществлять участники группы. Для заемщиков готовили фиктивные документы о доходах, затем находили продавцов автомобилей в автосалонах и заключали поддельные договоры об их приобретении в кредит. Деньги поступали на счет участников группы. Ущерб банку в результате их действий составил более 200 млн руб. Всего в деле насчитывается 92 эпизода.

По уголовному делу уже осужден Игорь Кременевский, который ранее работал ведущим специалистом в отделе поддержки и ипотеки банка ВТБ 24. После возбуждения уголовного дела он скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и в 2015 году был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года его экстрадировали в Россию по запросу Генпрокуратуры. В сентябре 2024 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До сих пор разыскивается бывший заместитель начальника отдела управления рисками екатеринбургского филиала ВТБ 24 Анатолий Асташкин, которого следствие считает организатором группы.

По сведениям «Ъ-Урал», Михаил Медведевских был задержан 9 октября, после того как пришел в отделение МВД, чтобы получить новый паспорт. Решением Верх-Исетского районного суда он был заключен под стражу.

В апелляционной жалобе сторона защиты указала на то, что Михаил Медведевских не скрывался от следствия, поскольку считал, что его не разыскивают, а уголовное дело было прекращено за истечением срока давности. Но Свердловский областной суд отклонил апелляцию на его арест.

Информацию о задержании Михаила Медведевских «Ъ-Урал» подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, расследованием дела занимается следственное подразделение ГСУ регионального полицейского главка. «В конце этого года или в начале следующего планируется завершить расследование и направить дело в суд для рассмотрения по существу»,— добавил полковник Горелых.

Анна Капустина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...