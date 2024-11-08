Замена паспорта привела к аресту

Как стало известно «Ъ-Урал», в Екатеринбурге задержали юриста Михаила Медведевских, обвиняемого по делу о мошенничестве в банке ВТБ 24. По версии следствия, в результате действий организованной группы, в которую он входил, банку был причинен ущерб более 200 млн руб. Михаил Медведевских находился в федеральном розыске и был задержан, когда пришел в отдел МВД сменить паспорт. По его словам, он думал, что уголовное производство в отношении него было прекращено и его больше не разыскивают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Михаил Медведевских обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, с 2009 по 2010 год он входил в организованную группу, которая оформляла кредиты в банке ВТБ 24 на подставных заемщиков, убеждая их, что платежи будут осуществлять участники группы. Для заемщиков готовили фиктивные документы о доходах, затем находили продавцов автомобилей в автосалонах и заключали поддельные договоры об их приобретении в кредит. Деньги поступали на счет участников группы. Ущерб банку в результате их действий составил более 200 млн руб. Всего в деле насчитывается 92 эпизода.

По уголовному делу уже осужден Игорь Кременевский, который ранее работал ведущим специалистом в отделе поддержки и ипотеки банка ВТБ 24. После возбуждения уголовного дела он скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и в 2015 году был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года его экстрадировали в Россию по запросу Генпрокуратуры. В сентябре 2024 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До сих пор разыскивается бывший заместитель начальника отдела управления рисками екатеринбургского филиала ВТБ 24 Анатолий Асташкин, которого следствие считает организатором группы.

По сведениям «Ъ-Урал», Михаил Медведевских был задержан 9 октября, после того как пришел в отделение МВД, чтобы получить новый паспорт. Решением Верх-Исетского районного суда он был заключен под стражу.

В апелляционной жалобе сторона защиты указала на то, что Михаил Медведевских не скрывался от следствия, поскольку считал, что его не разыскивают, а уголовное дело было прекращено за истечением срока давности. Но Свердловский областной суд отклонил апелляцию на его арест.

Информацию о задержании Михаила Медведевских «Ъ-Урал» подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, расследованием дела занимается следственное подразделение ГСУ регионального полицейского главка. «В конце этого года или в начале следующего планируется завершить расследование и направить дело в суд для рассмотрения по существу»,— добавил полковник Горелых.

Анна Капустина