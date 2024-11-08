Максим Афанасьев: в Тюмени начнут создавать мастер-план города

Власти Тюмени планируют приступить к созданию мастер-плана города. Как рассказал мэр Максим Афанасьев, его разработка и внедрение планируется в ближайшие 5-10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Как столичный город, административный центр Тюменской области мы сегодня заслуживаем внимания – разработки мастер-плана города. С одной стороны, это тот документ, который будет определять куда нам дальше двигаться и где те инвестиционные ниши, которые дадут нам возможность развивать свою экономику. С другой стороны, мы должны сфокусировать внимание на исторический центр»,– заявил господин Афанасьев. Как пишет ТАСС, к созданию мастер-плана хотят приступить уже в 2025 году.

Глава города отметил, что при разработке нужно учитывать историю Тюмени с современной архитектурой и технологиями, которые используются в строительстве. «Лично для меня мечта, когда ты прогуливаешься по центру города и без каких-либо экскурсоводов чувствуешь, что ты в столице Сибири»,– добавил Максим Афанасьев.

Напомним, как заявил губернатор Александр Моор на пленарном заседании Тюменского градостроительного форума, 2024 год может стать рекордным для региона по вводу жилья.

Мария Игнатова