В Тюменской области 2024 год может стать рекордным по вводу жилых кв. м. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на пленарном заседании Тюменского градостроительного форума «Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества». По его словам, в 2023 году было введено 2,48 млн кв. м жилья, тогда регион занял второе место в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор считает, что 2024 год в Тюменской области может стать рекордным по вводу жилья

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Александр Моор считает, что 2024 год в Тюменской области может стать рекордным по вводу жилья

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«На 1 ноября введено более 2 млн кв. м жилья, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены и 2024 год будет рекордным», — сказал Александр Моор.

На форуме, в частности, обсуждалось использование кластерной модели развития строительной отрасли. Работа по созданию Тюменского строительно-индустриального кластера началась весной 2024 года, он уже внесен в Федеральный реестр. В его состав входят 50 компаний из пяти регионов РФ. На предприятиях кластера запущены 10 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 5 млрд руб. По словам губернатора Моора, преимущество кластерной модели в том, что заказчики и поставщики объединяются для решения общих задач и согласовывают долгосрочный план действий.

Для развития строительной отрасли правительство региона пользуется всеми доступными инструментами: КРТ, инфраструктурное меню, возможности федеральных программ, в том числе по благоустройству территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». «У нас в регионе сложился конструктивный диалог между всеми участниками строительного рынка. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности»,— подчеркнул Александр Моор.

По итогам 2023 года Тюменская область заняла третье место в ежегодном рейтинге качества жизни федерального Агентства стратегических инициатив (АСИ). Первые два места заняли Москва и Санкт-Петербург.

Полина Хабарова