Мэр Ярославля запретил иностранные слова в уличных вывесках

В Ярославле в наружных вывесках запретили использование иностранных слов и выражений за исключением случаев, если такое слово зарегистрировано в качестве товарного знака. Соответствующее постановление подписал мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Кирова в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Улица Кирова в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Изменения вносятся в постановление мэрии № 530 от 12.04.2017 «О размещении информационных конструкций на территории города Ярославля». В нем появилось новое ограничение.

«Запрещается использование в текстах (надписях), являющихся содержанием информационных конструкций, иностранных слов и выражений, за исключением случаев регистрации на территории Российской Федерации таких слов и выражений в качестве товарного знака или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации»,— говорится в постановлении мэрии.

В предыдущей редакции документа ограничения использования иностранных слов касались только товарных знаков — они должны были быть зарегистрированы в установленном порядке. Между тем, согласно постановлению №530, вывески помимо наименования также могут содержать сведения о профиле деятельности, виде реализуемых им товаров, оказываемых услуг. Теперь эти надписи не должны содержать иностранных слов и выражений (например, coffee, cafe, restaurant, food, sale, shop, open, и т.п. если они не входят в товарный знак).

Директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» (согласовывает вывески в городе) Людмила Жиленко сообщила «Ъ-Ярославль», что ничего нового в части использования иностранных слов постановление не вводит, речь идет лишь об изменении формулировки. При этом агентство стремится к тому, чтобы избавиться от иноязычных заимствований в уличных вывесках.

«Мы консультируем предпринимателей, чтобы они переходили на русский язык. Все-таки у нас древний город. Между тем многие пытаются использовать иностранные слова или их части. Проект постановления проверяли контролирующие органы, в том числе прокуратура»,— рассказала «Ъ-Ярославль» директор агентства Людмила Жиленко.

Постановление регулирует вывески, размещаемые на фасадах, крышах, витринах и других внешних поверхностях зданий. На вывески магазинов, расположенных внутри торговых центров, ограничения не распространяются. Федеральный закон «О рекламе» запрещает использование иностранных слов, «которые могут привести к искажению смысла информации». Ограничения на использование иностранных слов в коммерческой деятельности предлагает также законопроект, который сейчас рассматривается в Госдуме России. Однако он пока не принят.

Антон Голицын