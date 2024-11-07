Нижегородская область ждет финансового наполнения

Все комитеты заксобрания Нижегородской области, кроме бюджетного, рассмотрели общие параметры областного бюджета на 2025 год. Регион рассчитывает на 15-процентный рост объема налоговых поступлений в следующем году и сохранение госдолга на безопасном уровне. Вопросов в первом чтении практически не возникло — профильный комитет обсудит бюджет отдельно. Министр финансов области Ольга Сулима подчеркнула, что в правительстве ждут распределения средств федерального бюджета и ко второму чтению, плюсом к 11,9 млрд руб. должны поступить «значительные средства». Расходы бюджета также, соответственно, вырастут.

Заксобрание Нижегородской области в юбилейный год начинает работу с очередным бюджетом

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты восьми комитетов нижегородского заксобрания в первом чтении рассмотрели областной бюджет на 2025 год. Как рассказала министр финансов Ольга Сулима, его начальные доходы спрогнозированы в 329,5 млрд руб., расходы составят 356,6 млрд руб. Таким образом, бюджетный дефицит запланирован на уровне 27,1 млрд руб.

Начиная с 2026 года региональные власти планируют выйти на бездефицитные бюджеты, когда расходы не превышают доходы, а область не наращивает госдолг, занимая на покрытие нехватки средств. Впрочем, предыдущий губернатор Валерий Шанцев обещал начать формирование бездефицитного бюджета еще в 2005 году. С тех пор почти за 20 лет в Нижегородской области не удалось принять и исполнить ни одного бездефицитного годового бюджета, однако минфин и правительство твердо намерены этот принцип, наконец, реализовать. Пока же, по словам Ольги Сулимы, погашать бюджетный дефицит они будут из прогнозируемых нецелевых остатков средств 2024 года на счете области (8,1 млрд руб.), 17,9 млрд руб. «рыночных заимствований» и 1,2 млрд инфраструктурного бюджетного кредита. Госдолг Нижегородской области на конец 2025 года составит 186 млрд руб. Однако он более чем наполовину состоит из дешевых бюджетных кредитов, долговая нагрузка снизится на 2,4% и продолжит оставаться на приемлемом уровне.

В части доходов Нижегородская область рассчитывает на рост всех видов налоговых сборов. В целом они составят 317,6 млрд руб., увеличившись на 24% по сравнению с первоначальным бюджетом текущего года и на 15% с уточненным его исполнением.

Экономисты областного правительства рассчитали, что прибыль нижегородских предприятий позволит собрать в бюджет 112,9 млрд руб. налога (на 11% больше текущего исполнения). Почти на 20% в минфине прогнозируют увеличение собираемости НДФЛ (до 113 млрд руб.) из-за темпа роста заработных плат в регионе. На 5–15% увеличатся ставки акцизов на разные виды алкоголя — соответственно, вырастут и сборы. А наибольшую динамику минфин прогнозирует в упрощенной системе налогообложения — объем налога по УСН вырастет почти на 44%, до 22,2 млрд руб. Еще 12,9 млрд в областной бюджет должны добавить неналоговые доходы — штрафы, проценты на остатки бюджетных средств, поступления от аренды земли, приватизация госимущества и прочее.

Еще 11,9 млрд руб. составит финансовая помощь федерального бюджета, но это далеко не все субсидии, субвенции и межбюджетные кредиты, которые Нижегородская область получит из российской казны. «Большая часть целевых средств будет распределена ко второму чтению проекта федерального бюджета. После этого правительством области будут подготовлены серьезные поправки, мы ждем значительного объема средств», — отметила Ольга Сулима.

Расходы бюджета пойдут на выплату проиндексированных зарплат бюджетникам, социальную поддержку граждан, получающих различные льготы, и реализацию 34-х госпрограмм.

Из них наибольшие траты запланированы на сферу образования — более 77 млрд руб. Еще 45,3 млрд руб. предназначены на развитие здравоохранения, почти столько же –на развитие транспортной сферы. 5,3 млрд руб. регион потратит на культуру, еще 8,6 млрд — на поддержку сельского хозяйства. Почти 20 млрд руб. из дорожного фонда направят на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог. Еще 13 млрд руб. госинвестиций Нижегородская область потратит на строительство школ, детсадов поликлиник и ФАПов, реконструкцию водопроводной станции «Малиновая гряда», развитие сетей и инфраструктуры в Ольгино и Новинках.

Депутаты поддержали проект бюджета, попросив минфин повысить критерий нуждаемости (среднемесячный доход) нижегородских ветеранов труда, пенсионеров и других льготников с планируемого 5,8% до 7,3% — коэффициента индексации страховой пенсии. Иначе часть граждан утратит право на льготы, тысячи пожилых людей не смогут получить господдержку, подчеркнула председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова. Ольга Сулима заключила, что областное правительство готово повысить этот критерий, но лишь отталкиваясь от индекса страховой пенсии, принятого на федеральном уровне: он может незначительно отличаться. Законопроект о бюджете после голосования направили для обсуждения и итогового заключения в бюджетный комитет. Восемь комитетов совместно рекомендовали принять его в первом чтении.

Основные дебаты пройдут в декабре: ко второму чтению станет понятен объем перечислений из федерального бюджета, а увеличение доходов и расходов депутаты обсудят постатейно.

Роман Кряжев