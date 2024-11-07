Дефицит бюджета Свердловской области в 2025 году составит 44 млрд рублей

Планируемые расходы бюджета Свердловской области в 2025 году составят 490,8 млрд руб., а доходы — 446,8 млрд руб, сообщил министр финансов области Александр Старков. Таким образом, дефицит бюджета региона составит 44 млрд руб. Соответствующий законопроект представят на заседании законодательного собрания 12 ноября.

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«Рост расходов зафиксирован практически во всех сферах: социальной политике, образовании, спорте, культуре, здравоохранении, дорожном строительстве»,— сказал господин Старков. Он добавил, что за три года доходы региона должы составить около 1,5 трлн руб.

В бюджете на помощь семьям с детьми запланировано 176,7 млрд руб, на социальное обеспечение и иные выплаты населению — 89 млрд руб, на поддержку сельскохозяйственного производства — 5,1 млрд руб. «"Дорожный фонд" составит 31,4 млрд руб, из которых 7,2 млрд руб будет направлено муниципалитетам региона»,— рассказали в департаменте информполитики.

Напомним, в прошлом году депутаты регионального заксо приняли бюджет на 2024 год с дефицитом 18,3 млрд руб.

Виталий Красиков