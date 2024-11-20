Своя Скандинавия

Компания Lumi Polar специализируется на проектировании и строительстве финских экологичных домов под ключ по передовым и энергоэффективным мировым технологиям. Силами ведущих специалистов компании с участием известных европейских архитекторов в подмосковном Солослово на Рублево-Успенском шоссе, всего в 20 минутах от Москва-Сити, построен единственный в России финский поселок класса люкс Gorki Lake, каждый элемент которого призван обеспечить максимальный комфорт его жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды поселка Gorki Lake

Фото: Lumi Polar Виды поселка Gorki Lake

Фото: Lumi Polar

В поселке восемь полностью укомплектованных и готовых к проживанию домов. Два из них выстроены из бетонных финских термоблоков Concrette™ с тройным утеплением, которые сохраняют тепло зимой и ощущение прохлады летом, и шесть домов — из традиционного для Скандинавии клееного бруса. Деревянные дома возводятся по уникальной безусадочной технологии Nord Cross и не требуют технического обслуживания, связанного с возможной усадкой строений из дерева. В ход идет натуральный брус, не тронутый химией, из арктической древесины ели или сосны, которая нарезается на высокотехнологичном роботизированном производстве в Финляндии. Немецкий утеплитель из древесного волокна обеспечивает не только повышенную теплоизоляцию, но и высокий уровень шумоизоляции. Водосточная система спроектирована так, чтобы отводить воду, не причиняя вреда деревянной конструкции и фундаменту. Наконец, у домов Gorki Lake финские деревянные двери с климат-контролем и шумоизоляцией, энергосберегающие панорамные окна и архитектурная подсветка на разное время суток, эффектная и экономичная. В Lumi Polar подчеркивают, что проект уникальный, следующий такой поселок будет построен только через два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды поселка Gorki Lake

Фото: Lumi Polar Виды поселка Gorki Lake

Фото: Lumi Polar

Над проектом работала сильная команда. Это Матти Иирамо, новатор и апологет современных технологий в строительстве загородных деревянных домов, выдающийся финский архитектор Сеппо Мянтуля, чьим именем назван спроектированный им дом Mantyla, и итальянский архитектор Джузеппе Арноне.

Дома располагаются на участках площадью от 11 до 24 соток, оформленных финским ландшафтным дизайнером Рией Руоконен в соответствии со скандинавскими принципами минимализма и естественности. А интерьерами и комплектацией домов мебелью занимался известный итальянский дизайнер Фабиано Видусси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды поселка Gorki Lake

Фото: Lumi Polar Виды поселка Gorki Lake

Фото: Lumi Polar

Каждый дом продумывался индивидуально (есть одноэтажные и двухэтажные дома разной конфигурации и с разным наполнением), но спроектированы они по единому принципу. Архитекторы учитывали особенности всей площадки и каждого участка в отдельности, добиваясь того, чтобы в домах было как можно больше естественного света на протяжении всего дня. Дома ориентированы по сторонам света (это так называемое теневое проектирование, учитывающее почасовую траекторию движения солнца на участке), в соответствии с розой ветров и особенностями рельефа, что дает возможность по утрам на террасе встречать рассвет, а в конце дня наблюдать за закатом. Планировки очень удобные, высота потолков в гостиных достигает 5 м.

Площадь резиденций Gorki Lake от 476 до 642 кв. м, при каждой — теплый гараж на два машиноместа с зарядками для электрокаров, гостевой дом, home-офис. На территории поселка есть чистое живописное озеро со спа-комплексом и финской сауной на берегу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на поселок Gorki Lake

Фото: Lumi Polar Вид на поселок Gorki Lake

Фото: Lumi Polar

В непосредственной близости от Gorki Lake расположено все необходимое для удобной жизни, отдыха и развлечений: новый Crocus Fitness площадью 5 тыс. кв. м с бассейном, ледовая арена, Кембриджская международная школа и детский сад, Barvikha Luxury Village, Remy Kitchen Bakery, Raevo гольф-клуб, Riviera Fitness & SPA, World Class, супермаркет «Азбука вкуса», а также больница «Лапино».

Комплекс Gorki Lake уже получил первые награды, победив в архитектурном конкурсе «Коттеджный поселок-2024».