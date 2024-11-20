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Коммерсантъ FM
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Как в кино

Проектор Hisense

Один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, компания Hisense, представила новую разработку — мини-проектор с трехцветным лазерным источником света Trichroma — C2 Ultra. Легкое и компактное устройство гарантирует и при домашнем использовании эффект кинотеатра. Изображение выводится на экран диагональю от 65 до 300 дюймов с высоким качеством аудио и видео. Предполагаются разные варианты монтажа проектора: на стене, под потолком или на любой плоской поверхности.

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Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Фото: Hisense

Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Фото: Hisense

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Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Фото: Hisense

Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Фото: Hisense

Благодаря лазеру яркость достигает 3000 ANSI-люменов, цвета получаются глубокими и насыщенными, контрастность составляет 2000:1. Точность и плавность изображения движущихся объектов в десять раз выше, чем у OLED-телевизоров, а зрение не страдает от вредного излучения синего спектра.

Премиальная линейка Hisense С2 имеет маркировку Designed for Xbox и совместима с игровой консолью последнего поколения. Специальный режим проектора обеспечивает плавный и интенсивный геймплей благодаря низкой задержке входного сигнала и технологии MEMC. А дополнительный игровой режим с частотой обновления до 240 кадров в секунду исключает размытие картинки. Режим разделения экрана дает возможность участия нескольких игроков одновременно. Новый проектор — с поддержкой Dolby Vision, картинка на экране максимально реалистична. Качество изображения и звука также гарантирует сертификация IMAX Enhanced.

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Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Фото: Hisense

Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Фото: Hisense

Следующая фотография
1 / 2

Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Фото: Hisense

Мини-проектор премиальной линейки C2 Hisense

Фото: Hisense

Устанавливать отдельные колонки не понадобится — проектор оснащен аудиосистемой JBL с двумя динамиками и сабвуфером, которая создает иммерсивный звук в формате DTS® Virtual:X™ 3D с глубокими и четкими басами. С таким звучанием использовать устройство можно и для прослушивания музыки.

Елизавета Лаврик

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