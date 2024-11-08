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В Приволжском районе Казани построят детскую поликлинику за 450,6 млн рублей

В Приволжском районе Казани в ЖК «Волжские просторы» построят детскую поликлинику №11 за 450,6 млн руб.

Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Кроме общестроительных работ, компания-подрядчик должна будет установить системы канализации, отопления, вентиляции, теплоснабжения. Также обустроят автомобильную дорогу, проведут работы по озеленению, поставят медицинскую мебель. В здании установят пожарную и охранную сигнализацию.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Денежные средства выделят из федерального бюджета и бюджета Татарстана. Строительство должны завершить до 1 декабря 2025 года. Контракт будет действовать до 15 января 2026 года.

Диана Соловьёва

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