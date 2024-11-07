Паспорта готовности к зиме получили 11 муниципалитетов
В Ярославской области 11 муниципальных образований получили паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ.
Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска
Ростехнадзор выдал основной документ отопительного периода Ярославлю, Мышкину, Гаврилов-Яму, Данилову, а также Большесельскому, Пошехонскому, Гаврилов-Ямскому, Мышкинскому, Даниловскому, Некоузскому, Любимскому районам. Остальные муниципальные образования продолжают работать над его получением.
«После 15 ноября и устранения замечаний муниципальные образования могут получить акт готовности к зиме»,— пояснили в министерстве и подчеркнули, что отсутствие паспорта готовности не говорит об отключении тепла или прекращении работы объектов теплоснабжения.
В прошлом году паспорта готовности получили 19 муниципальных образований.