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Паспорта готовности к зиме получили 11 муниципалитетов

В Ярославской области 11 муниципальных образований получили паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ.

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Ростехнадзор выдал основной документ отопительного периода Ярославлю, Мышкину, Гаврилов-Яму, Данилову, а также Большесельскому, Пошехонскому, Гаврилов-Ямскому, Мышкинскому, Даниловскому, Некоузскому, Любимскому районам. Остальные муниципальные образования продолжают работать над его получением.

«После 15 ноября и устранения замечаний муниципальные образования могут получить акт готовности к зиме»,— пояснили в министерстве и подчеркнули, что отсутствие паспорта готовности не говорит об отключении тепла или прекращении работы объектов теплоснабжения.

В прошлом году паспорта готовности получили 19 муниципальных образований.

Алла Чижова

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