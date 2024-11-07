«Пять звезд» хочет строить гостиницу в центре Нижнего Новгорода за 2 млрд рублей

Компания бывшего депутата гордумы Нижнего Новгорода Вадима Агафонова намерена построить гостиницу в районе дома №39А на улице Нестерова. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области с оговорками одобрил ООО «Пять звезд» предоставление в аренду участка площадью 2,35 тыс. кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизный проект гостиницы на улице Нестерова

Фото: Правительство Нижегородской области Эскизный проект гостиницы на улице Нестерова

Фото: Правительство Нижегородской области

Заявленный объем инвестиций составляет 2 млрд руб. Инвестор намерен за 50 месяцев построить 10-этажную гостиницу на участке, который пока не свободен от прав третьих лиц. Как стало известно на совете, там находятся аварийный дом №41, подлежащий расселению, и остатки соседнего дома. Также в границах планируемой гостиницы были дома №№10 и 12 по улице Ковалихинской, которые уже снесли.

Мэрия не против строительства, если инвестор финансово вложится в расселение аварийных домов, в том числе уже снесенных. На освобождение участка потратили бюджетные деньги, и без соглашения с инвестором о социально-экономическом партнерстве город передать участок не имеет права.

Претензии по участку есть у МЧС, потому что планируемое здание находится слишком близко к уже существующим.

Также оно на пять метров заходит на границы запланированного Октябрьского бульвара, которого фактически нет, но красные линии за ним закреплены.

Совет рекомендовал предоставить участок с учетом всех озвученных замечаний, а также необходимостью изменения охранных зон близлежащих памятников архитектуры. По этажности гостиницы окончательное решение будут принимать позднее: рекомендованная высота для этой территории составляет шесть этажей, но в зависимости от конкретного проекта минград может одобрить строительство и более высокого здания.

По данным «Спарк Интерфакс», ООО «Пять звезд» с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрировано в августе 2024 года. Директор — Екатерина Гришина, учредители — она же (10%) и Вадим Агафонов (90%). Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

Ирина Швецова