Указом президента России Владимира Путина от 6 ноября 2024 года новым начальником Главного управления МЧС Татарстана был назначен полковник внутренней службы Ирек Кадамов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым начальником Главного управления МЧС Татарстана назначили Ирека Кадамова

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан Новым начальником Главного управления МЧС Татарстана назначили Ирека Кадамова

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

С декабря 2023 года Ирек Кадамов занимал должность временно исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС Татарстана. С 2015 года он работал заместителем начальника по антикризисному управлению, а в 2019 году стал первым заместителем.

В конце прошлого года Рафис Хабибуллин, занимавший должность начальника татарстанского МЧС почти 17 лет, объявил о своей отставке. В январе «Ъ Волга-Урал» сообщал, что покинувший пост устроился на работу в администрацию раиса Татарстана.

Диана Соловьёва