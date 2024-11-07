Россияне внесли на долгосрочные инвестсчета более 100 млрд рублей

Участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС) по состоянию на 1 ноября стали 1,75 млн россиян. Объем их вложений составил около 103 млрд руб., сообщил Минфин.

По данным ведомства, только за последнюю неделю было заключено почти 100 тыс. договоров. Из общего объема вложений около 50 млрд руб.— собственные взносы, 53 млрд руб.— переведенные в ПДС пенсионные накопления.

«Это говорит о том, что растет интерес граждан к сберегательным инструментам, а вместе с тем растет доверие к продукту»,— говорится в пресс-релизе Минфина.

Программа долгосрочных сбережений запущена с января, она дает возможность формировать накопления за счет собственных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Договор с НПФ заключается на 15 лет, деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 млн руб. Предусмотрено государственное софинансирование в размере до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет, а также специальный налоговый вычет — до 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. руб.

Появление ПДС стало драйвером для отрасли и в части рестарта работы с физлицами, писал «Ъ». Власти хотят облегчить переводы пенсионных накоплений российскими гражданами как из Социального фонда в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), так и между НПФ. Впоследствии планируется применить новый подход для переводов по ПДС.

Подробности — в материале «Ъ» «Пенсии под "Госключ"».