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Зоопарк «Лимпопо» приобрел уникальных капских долгоногов

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» приобрел уникальных для России животных — капских долгоногов. Зоопарк стал первым в стране, где можно увидеть этих животных, внешне похожих на миниатюрного кенгуру или гигантского тушканчика.

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Фото: зоопарк «Лимпопо»

В вольере долгоногов поддерживаются специальное освещение, температурный режим и влажность. Так как свою активность долгоноги проявляют в ночное время, новые жители зоопарка расположились в экспозиции «Ночной мир».

Паре долгоногов около одного года. По словам директора «Зоопарка» Владимира Герасичкина, для них создали все необходимые условия для комфорта и последующего размножения. В зоопарке считают, что о создании семьи животные начнут думать не ранее чем через год.

Андрей Репин

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