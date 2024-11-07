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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа прекратит торговать акциями Росбанка с 14 ноября

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 14 ноября не будет торговать акциями Росбанка в связи с его реорганизацией. 2 ноября акционеры кредитной организации одобрили ее присоединение к Т-банку на правах филиала.

Основанием для такого решения Мосбиржа назвала «события, которые могут повлиять» на проведение торгов на фоне предстоящего уведомления регистрирующего органа о завершении реорганизации Росбанка. Ожидается, что общий капитал Т-банка после укрупнения превысит 500 млрд руб.

На прошлой неделе стало известно, что индекс Мосбиржи приблизился к годовым минимумам, хотя общий объем торгов в октябре вырос год к году на 3,4%, с 135,5 трлн руб. до 140,1 трлн руб.

Подробнее о ситуации на Мосбирже — в материале «Ъ FM» «Мосбиржа снизила индекс».

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