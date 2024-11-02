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Коммерсантъ FM
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Объем торгов на Мосбирже за октябрь вырос на 3,4%

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи (MOEX: MOEX) в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023-го вырос на 3,4%, с 135,5 трлн руб. до 140,1 трлн руб., следует из данных биржи. За отчетный месяц индекс Мосбиржи потерял 10%, снизившись до 2560,2 пункта.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,8 трлн руб. (+21,4%) при среднедневном объеме торгов 122,8 млрд руб. (+17%). Срочный рынок вырос до 9,3 трлн руб. (+5,4%). Объем торгов на денежном рынке достиг 111,2 трлн руб. (+22,4%).

На фондовом рынке Мосбиржи за октябрь было размещено 100 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа составил 1,5 трлн руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,8 трлн руб. (-30,7%).

Подробнее о работе торговой площадки — в материале «Ъ FM» «Мосбиржа снизила индекс».

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