Акционеры Т-банка и Росбанка одобрили объединение организаций

Акционеры Росбанка одобрили присоединение кредитной организации к Т-банку в качестве филиала. Аналогичное решение приняли и акционеры Т-банка. Пресс-служба Т-банка отметила, что общий капитал после объединения станет больше 500 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

В материалах Росбанка на сайте раскрытия корпоративной информации сказано, что Т-банк в течение трех рабочих дней должен направить в Центробанк уведомление о начале реорганизации. Договор о присоединении уполномочили подписать председателя правления Росбанка Николая Сидорова и директора департамента учета и отчетности Максима Постовалова.

Акционеры Т-банка также решили увеличить уставный капитал банка путем размещения 300 млн дополнительных акций. 5,88 обыкновенной акции Росбанка номиналом 10 руб. будет конвертировано в одну акцию Т-банка стоимостью 10 руб. Размер допэмиссии составит 3 млрд руб. Размер уставного капитала Т-банка после объединения не превысит 9,77 млрд руб.

В августе «ТКС Холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка. С учетом купленных ранее активов компания получила контроль над 99,4% акций банка.

О деятельности Т-банка — в тексте «Ъ» «Дивиденды по-домашнему».