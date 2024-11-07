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Коммерсантъ FM
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Стоимость биткойна превысила $76 тыс. и обновила исторический максимум

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив отметку $76 тыс. По данным CoinDesk на 23:59 мск 6 ноября, его цена составляла $76,23 тыс.

Предыдущие исторические рекорды криптовалюта побила вчера, 6 ноября, дважды, когда ее стоимость достигала $74,3 тыс. и $75,35 тыс. соответственно. По данным на 0:23 мск 7 ноября, биткойн замедлил рост и находился на уровне $75,93 тыс. Биткойн дорожает на фоне выборов президента США.

Подробнее о происходящем с курсом биткойна — в материале «Ъ» «Майнеры проголосовали за Дональда Трампа».

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