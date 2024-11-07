Казахстанский ВВП поскользнулся на нефти

В 2024 году экономика Казахстана может вырасти на 3,8%, прогнозируют аналитики АКРА в новом страновом обзоре. Это замедление роста: в прошлом году ВВП страны увеличился на 5,1%. Такую динамику в АКРА связывают со снижением активности в добывающем секторе — на фоне «умеренного» внешнего спроса расширение нефтедобычи происходило в этом году медленнее ожиданий, а экспорт сокращался (см. график). В 2024 году его объем может составить $70,9 млрд после $80 млрд в прошлом. Дополнительным «сдерживающим» фактором для ВВП в обзоре названы невысокие объемы вложений в основной капитал.

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Цели властей по ежегодному росту ВВП на 6% с учетом нынешних объемов инвестиций видятся аналитиками нереализуемыми: предполагается, что в 2025 году экономика вырастет на 4,2%, в 2026-м — на 4%, в 2027-м — на 3,9%. МВФ, ссылаясь на те же причины, ждет, что ВВП увеличится на 4,6% в 2025 году после роста на 3,5% в 2024-м. Впрочем, пространство для корректировки этих прогнозов остается — улучшение инвестклимата президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называл одним из приоритетов экономической политики страны.

Несколько ограничивать экономический рост в ближайший год будет и жесткая денежно-кредитная политика. Сохранение высокой базовой ставки (сейчас — 14,25%) в сочетании со стабилизацией роста цен на продовольствие в мире (см. “Ъ” от 7 октября) приведет к тому, что инфляция в Казахстане по итогам года замедлится до 7,5% с 9,8% в 2023 году, ожидают в АКРА. Приблизиться к цели в 5% она может уже к концу 2025 года.

Среди рисков, способных замедлить рост ВВП, аналитики называют задержки планового расширения добычи на месторождении Тенгиз (одно из крупнейших в Казахстане) и логистические сложности. Более медленный рост экономики возможен и при распространении на казахстанские компании вторичных санкций, а также вследствие слабой бюджетной дисциплины. Последнее, отметим, предмет особого внимания властей страны: президент в условиях значительного роста расходов в 2022 и 2023 годах (на 20% и 24% соответственно, что сопоставимо со значениями, фиксировавшимися во время пандемии) ждет от правительства новых мер, которые будут способствовать более эффективному использованию бюджетных средств и жесткому контролю за расходами.

Кристина Боровикова