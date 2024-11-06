Умер директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово» Борис Криштул

Советский и российский организатор кинопроизводства и преподаватель ВГИКа Борис Криштул умер в возрасте 84 лет. О его смерти сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Господин Криштул наиболее известен как директор картин «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Криштул в 2006 году

Фото: Мощенков Алексей / PhotoXPress Борис Криштул в 2006 году

Фото: Мощенков Алексей / PhotoXPress

Борис Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1956 году он окончил ремесленное училище №6 при Станкостроительном заводе им. Орджоникидзе на Шаболовке. В киноиндустрию попал случайно: в 1959 году устроился разнорабочим на Киностудию имени Горького, а спустя год попал администратором на съемки киносказки Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки». В том же году господин Криштул поступил на заочное отделение экономического факультета ВГИКа.

С 1961 года Борис Криштул работал администратором в киногруппах «Мосфильма». Учебу ему пришлось бросить на четвертом курсе, так как его пригласили в директорскую команду фильма Михаила Калатозова «Красная палатка». Отсутствие диплома не позволяло господину Криштулу самому быть директором фильмов, он работал заместителем. В 1973 года его отправили на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где он спустя два года получил диплом. В 1979-м его пригласили преподавать во ВГИК. Преподавание он совмещал с работой. Писал книги о продюсировании, а с 1990-х полностью переключился на преподавательскую деятельность. В 2002 году получил звание «Заслуженный работник культуры РФ». Состоял в Союзе кинематографистов.