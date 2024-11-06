Какую Америку выбрал Глобальный Юг

Среди государств Глобального Юга нет единого мнения о том, чего можно ждать от будущей республиканской администрации США и чья победа на выборах была бы для них более предпочтительной. Единственным лидером стран БРИКС, накануне выборов опрометчиво поспешившим заявить о своих симпатиях, оказался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва: он пожелал успеха Камале Харрис. В свою очередь, в Китае и Иране после победы Дональда Трампа ушли от прямого ответа на вопрос о лучшем для них президенте США, но готовятся к новому циклу противостояния с Вашингтоном. Между тем еще две ключевые страны Глобального Юга — Индия и Саудовская Аравия — с радостью ждут прихода господина Трампа в Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer, Reuters Фото: Stringer, Reuters

Первая зарубежная реакция на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая, ко всеобщему удивлению, оказалась быстрой и легкой, столь же неожиданно пришла из небольшой страны Глобального Юга — Сальвадора. «Поздравления избранному президенту США Дональду Трампу. Пусть бог благословит вас и направит»,— восторженно написал президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х, опередив евроатлантических союзников США, которым еще предстоит решать непростую задачу выстраивания отношений с новой республиканской администрацией в Белом доме.

Отношения Сальвадора с уходящей демократической администрацией президента Джо Байдена в последние годы были омрачены серией громких скандалов. Президент Букеле обвинял США в финансировании сальвадорской оппозиции и незаконном вмешательстве во внутренние дела его страны, в 2022 году даже отказавшись ехать на саммит Америк в Лос-Анджелес. История конфликтных отношений с Вашингтоном последних лет и предопределила бурную радость сальвадорского лидера в связи с грядущей сменой власти в Белом доме. Кроме того, в связи с экономической политикой президента Букеле стабильность в стране в значительной степени зависит от курса биткойна, а избрание Дональда Трампа, как ожидается, будет позитивно сказываться на котировках криптовалютного рынка.

Между тем позиция относительно выборов в США лидера другого, несопоставимо более крупного и влиятельного государства латиноамериканского континента — президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы — оказалась диаметрально противоположной. «Я думаю, что для укрепления демократии в США предпочтительнее избрание Камалы Харриc на пост президента»,— заявил бразильский лидер в интервью французскому телеканалу LCI накануне выборов.

Президент да Силва признался, что «обожает демократию» и поэтому выступает за избрание госпожи Харрис.

Ранее бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила о том, что в администрации Лулы да Силвы считают победу Дональда Трампа чреватой угрозой обвала Бразильской фондовой биржи и рисками внутриполитической нестабильности в латиноамериканском государстве. В частности, в администрации бразильского лидера обеспокоены идеологической близостью Дональда Трампа с экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которому Лула да Силва нанес поражение на выборах 2022 года. Примечательно, что сын экс-президента Болсонару Эдуарду находился вместе с Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в ночь выборов в числе особо близких к республиканскому кандидату лиц.

В отличие от бразильского президента, председатель КНР Си Цзиньпин, который принимал Дональда Трампа с визитом в Пекине в ноябре 2017 года, предпочел выдержать паузу.

Свою поездку в Китай семилетней давности господин Трамп тогда назвал «чрезвычайно плодотворной», что не помешало ему вскоре после этого развязать торговую войну с Пекином и назвать его главным стратегическим вызовом для Америки, задав таким образом тон многолетней антикитайской политике США, которой стала следовать и администрация Байдена.

Несмотря на неизбежность нового витка противостояния с Китаем, что подтвердил в среду после победы на выборах сам Дональд Трамп, в Пекине ограничились сдержанным заявлением, сообщив о готовности работать с новой администрацией в Белом доме. «Наша политика в отношении США последовательна, мы продолжим управлять китайско-американскими отношениями на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества»,— заявила представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, «президентские выборы в США — это внутреннее дело США» и «Китай уважает выбор американского народа».

По мнению директора Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, после победы Дональда Трампа отношения Китая и США могут значительно ухудшиться. «Это сильнее ударит по китайско-американским отношениям, особенно в экономической и торговой сфере. Торгово-экономические связи между двумя странами могут серьезно пострадать»,— заявил эксперт в интервью ТАСС. По его словам, «ястребы» в окружении президента Трампа, вероятно, также будут «испытывать на прочность красные линии Китая по тайваньскому вопросу и вероятность кризиса или конфликта между КНР и США значительно возрастет».

На фоне неизбежного противостояния США с Китаем наиболее теплое послание Дональду Трампу из всех лидеров крупных стран Глобального Юга направил премьер-министр Индии Нарендра Моди. «От всей души поздравляю моего друга Дональда Трампа с исторической победой на выборах. Я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США. Давайте вместе работать на благо наших народов и содействовать глобальному миру, стабильности и процветанию»,— написал он в обращении, размещенном в соцсети Х.

Впрочем, по мнению эксперта индийского телеканала NDTV Самирана Мишры, после победы Дональда Трампа американо-индийские отношения не станут безоблачными.

«Для Индии президентство Трампа создает как возможности, так и проблемы по нескольким ключевым направлениям — в торговле, иммиграционной сфере, военном сотрудничестве и дипломатии»,— отметил эксперт. «В прошлом месяце Трамп заявил, что введет самые высокие тарифы на иностранные товары, и пообещал ввести взаимный налог в случае своего избрания. Тарифная политика администрации Трампа может иметь последствия для IT-отрасли, фармацевтического и текстильного секторов Индии, которые зависят от рынка США»,— считает Самиран Мишра. «С другой стороны, стремление Трампа отделиться от Китая может открыть для Индии новые возможности представить себя в качестве производственного центра, привлекая американские компании, которые стремятся диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая»,— добавил эксперт.

Вместе с Индией свои ставки на сотрудничество с США после победы Трампа на президентских выборах делает еще одна значимая страна Глобального Юга — Саудовская Аравия, в которой избранный президент побывал с «историческим визитом» в мае 2017 года в период первого срока своего правления. Тогда стороны подписали ряд соглашений на сумму в $280 млрд, заключив в том числе крупнейший в истории США оборонный контракт на почти $110 млрд и прервав затянувшийся период охлаждения двусторонних отношений, наступивший в период правления президента Барака Обамы. Вскоре после получения новостей об избрании Дональда Трампа на новый срок его поздравили с победой на выборах как сам король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, так и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

А вот извечный соперник Саудовской Аравии в регионе — Иран — дал понять, что Тегерану не важно, кто будет главой Белого дома.

«Выборы президента США не имеют никакого отношения к нам. Политика США и Ирана в отношении друг друга не меняется. Никаких изменений в уровне жизни в Иране это не спровоцирует»,— заявила представитель иранского МИДа Фатеме Мохаджерани.

Потепления отношений, так или иначе, ждать точно не стоит. США в период первого президентского срока Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Тегераном. А в ходе завершившейся избирательной гонки господин Трамп сообщал о якобы угрожавшей ему опасности со стороны Ирана и даже добился предоставления в связи с этим усиленной охраны. Кроме того, в разгар конфликта между Ираном и Израилем, продолжающего развиваться в этом году, республиканский кандидат обвинил администрацию Байдена в недостаточно решительной, по его мнению, поддержке Израиля и призвал в первую очередь разбомбить иранские ядерные объекты.

Сергей Строкань