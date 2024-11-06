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Коммерсантъ FM
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Какую Америку выбрал Глобальный Юг

Страны незападного мира разделились в своих оценках победы Дональда Трампа

Среди государств Глобального Юга нет единого мнения о том, чего можно ждать от будущей республиканской администрации США и чья победа на выборах была бы для них более предпочтительной. Единственным лидером стран БРИКС, накануне выборов опрометчиво поспешившим заявить о своих симпатиях, оказался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва: он пожелал успеха Камале Харрис. В свою очередь, в Китае и Иране после победы Дональда Трампа ушли от прямого ответа на вопрос о лучшем для них президенте США, но готовятся к новому циклу противостояния с Вашингтоном. Между тем еще две ключевые страны Глобального Юга — Индия и Саудовская Аравия — с радостью ждут прихода господина Трампа в Белый дом.

Фото: Stringer, Reuters

Фото: Stringer, Reuters

Первая зарубежная реакция на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая, ко всеобщему удивлению, оказалась быстрой и легкой, столь же неожиданно пришла из небольшой страны Глобального Юга — Сальвадора. «Поздравления избранному президенту США Дональду Трампу. Пусть бог благословит вас и направит»,— восторженно написал президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х, опередив евроатлантических союзников США, которым еще предстоит решать непростую задачу выстраивания отношений с новой республиканской администрацией в Белом доме.

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Отношения Сальвадора с уходящей демократической администрацией президента Джо Байдена в последние годы были омрачены серией громких скандалов. Президент Букеле обвинял США в финансировании сальвадорской оппозиции и незаконном вмешательстве во внутренние дела его страны, в 2022 году даже отказавшись ехать на саммит Америк в Лос-Анджелес. История конфликтных отношений с Вашингтоном последних лет и предопределила бурную радость сальвадорского лидера в связи с грядущей сменой власти в Белом доме. Кроме того, в связи с экономической политикой президента Букеле стабильность в стране в значительной степени зависит от курса биткойна, а избрание Дональда Трампа, как ожидается, будет позитивно сказываться на котировках криптовалютного рынка.

Между тем позиция относительно выборов в США лидера другого, несопоставимо более крупного и влиятельного государства латиноамериканского континента — президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы — оказалась диаметрально противоположной. «Я думаю, что для укрепления демократии в США предпочтительнее избрание Камалы Харриc на пост президента»,— заявил бразильский лидер в интервью французскому телеканалу LCI накануне выборов.

Президент да Силва признался, что «обожает демократию» и поэтому выступает за избрание госпожи Харрис.

Ранее бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила о том, что в администрации Лулы да Силвы считают победу Дональда Трампа чреватой угрозой обвала Бразильской фондовой биржи и рисками внутриполитической нестабильности в латиноамериканском государстве. В частности, в администрации бразильского лидера обеспокоены идеологической близостью Дональда Трампа с экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которому Лула да Силва нанес поражение на выборах 2022 года. Примечательно, что сын экс-президента Болсонару Эдуарду находился вместе с Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в ночь выборов в числе особо близких к республиканскому кандидату лиц.

В отличие от бразильского президента, председатель КНР Си Цзиньпин, который принимал Дональда Трампа с визитом в Пекине в ноябре 2017 года, предпочел выдержать паузу.

Свою поездку в Китай семилетней давности господин Трамп тогда назвал «чрезвычайно плодотворной», что не помешало ему вскоре после этого развязать торговую войну с Пекином и назвать его главным стратегическим вызовом для Америки, задав таким образом тон многолетней антикитайской политике США, которой стала следовать и администрация Байдена.

Мировые СМИ об итогах президентских выборов в США

Несмотря на неизбежность нового витка противостояния с Китаем, что подтвердил в среду после победы на выборах сам Дональд Трамп, в Пекине ограничились сдержанным заявлением, сообщив о готовности работать с новой администрацией в Белом доме. «Наша политика в отношении США последовательна, мы продолжим управлять китайско-американскими отношениями на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества»,— заявила представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, «президентские выборы в США — это внутреннее дело США» и «Китай уважает выбор американского народа».

По мнению директора Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, после победы Дональда Трампа отношения Китая и США могут значительно ухудшиться. «Это сильнее ударит по китайско-американским отношениям, особенно в экономической и торговой сфере. Торгово-экономические связи между двумя странами могут серьезно пострадать»,— заявил эксперт в интервью ТАСС. По его словам, «ястребы» в окружении президента Трампа, вероятно, также будут «испытывать на прочность красные линии Китая по тайваньскому вопросу и вероятность кризиса или конфликта между КНР и США значительно возрастет».

На фоне неизбежного противостояния США с Китаем наиболее теплое послание Дональду Трампу из всех лидеров крупных стран Глобального Юга направил премьер-министр Индии Нарендра Моди. «От всей души поздравляю моего друга Дональда Трампа с исторической победой на выборах. Я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США. Давайте вместе работать на благо наших народов и содействовать глобальному миру, стабильности и процветанию»,— написал он в обращении, размещенном в соцсети Х.

Впрочем, по мнению эксперта индийского телеканала NDTV Самирана Мишры, после победы Дональда Трампа американо-индийские отношения не станут безоблачными.

«Для Индии президентство Трампа создает как возможности, так и проблемы по нескольким ключевым направлениям — в торговле, иммиграционной сфере, военном сотрудничестве и дипломатии»,— отметил эксперт. «В прошлом месяце Трамп заявил, что введет самые высокие тарифы на иностранные товары, и пообещал ввести взаимный налог в случае своего избрания. Тарифная политика администрации Трампа может иметь последствия для IT-отрасли, фармацевтического и текстильного секторов Индии, которые зависят от рынка США»,— считает Самиран Мишра. «С другой стороны, стремление Трампа отделиться от Китая может открыть для Индии новые возможности представить себя в качестве производственного центра, привлекая американские компании, которые стремятся диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая»,— добавил эксперт.

Как Европа встретила победу Дональда Трампа

Вместе с Индией свои ставки на сотрудничество с США после победы Трампа на президентских выборах делает еще одна значимая страна Глобального Юга — Саудовская Аравия, в которой избранный президент побывал с «историческим визитом» в мае 2017 года в период первого срока своего правления. Тогда стороны подписали ряд соглашений на сумму в $280 млрд, заключив в том числе крупнейший в истории США оборонный контракт на почти $110 млрд и прервав затянувшийся период охлаждения двусторонних отношений, наступивший в период правления президента Барака Обамы. Вскоре после получения новостей об избрании Дональда Трампа на новый срок его поздравили с победой на выборах как сам король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, так и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

А вот извечный соперник Саудовской Аравии в регионе — Иран — дал понять, что Тегерану не важно, кто будет главой Белого дома.

«Выборы президента США не имеют никакого отношения к нам. Политика США и Ирана в отношении друг друга не меняется. Никаких изменений в уровне жизни в Иране это не спровоцирует»,— заявила представитель иранского МИДа Фатеме Мохаджерани.

Потепления отношений, так или иначе, ждать точно не стоит. США в период первого президентского срока Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Тегераном. А в ходе завершившейся избирательной гонки господин Трамп сообщал о якобы угрожавшей ему опасности со стороны Ирана и даже добился предоставления в связи с этим усиленной охраны. Кроме того, в разгар конфликта между Ираном и Израилем, продолжающего развиваться в этом году, республиканский кандидат обвинил администрацию Байдена в недостаточно решительной, по его мнению, поддержке Израиля и призвал в первую очередь разбомбить иранские ядерные объекты.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Выборы в США

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Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Фото: Susan Walsh / AP

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Reuters / Go Nakamura

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Morry Gash / AP

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Фото: Matt Rourke / AP

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Фото: Daniel Cole / Reuters

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Фото: Kareem Elgazzar / AP

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Reuters / Carlos Barria

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Фото: Yuki Iwamura / AP

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Фото: Reuters / Octavio Jones

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Фото: Chris Pizzello / AP

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Фото: Reuters / Kent J. Edwards

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Фото: Reuters / Cheney Orr

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Фото: Reuters

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Фото: John Locher / AP

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Фото: Matt York / AP

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Фото: Lauren Petracca / AP

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Фото: Reuters / David Swanson

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Фото: Reuters / Quinn Glabicki

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Фото: Reuters / Marco Bello

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

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Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Фото: Susan Walsh / AP

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Reuters / Go Nakamura

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Morry Gash / AP

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Фото: Matt Rourke / AP

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Фото: Daniel Cole / Reuters

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Фото: Kareem Elgazzar / AP

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Reuters / Carlos Barria

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Фото: Yuki Iwamura / AP

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Фото: Reuters / Octavio Jones

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Фото: Chris Pizzello / AP

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Фото: Reuters / Kent J. Edwards

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Фото: Reuters / Cheney Orr

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Фото: Reuters

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Фото: John Locher / AP

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Фото: Matt York / AP

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Фото: Lauren Petracca / AP

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Фото: Reuters / David Swanson

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Фото: Reuters / Quinn Glabicki

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Фото: Reuters / Marco Bello

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

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