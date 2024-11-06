Глава Чувашии узнал о жилом доме в Канаше, который оставили без тепла

Глава Чувашии Олег Николаев через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» узнал об отсутствии тепла в одном из жилых домов в Канаше. По его поручению на место выехали специалисты Госжилинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

В результате проверки выяснили, что в доме не подключили отопление. Температура воздуха в квартирах достигает минимальных установленных норм температурного режима. Жильцы тратят большие объемы электроэнергии, чтобы поддерживать минимальные температуры.

На место также выехали члены регионального правительства. Они оценят ситуацию, ускорят работу по подаче тепла и окажут помощь жильцам.

Жителей Канаша, проживающих в неотапливаемом доме, освободят от трат на жилищно-коммунальные услуги, которые они понесли в связи со сложившейся ситуацией.

Как сообщила пресс-служба главы Чувашии, в октябре администрация Канаша отчиталась о 100% пуске тепла в многоквартирные жилые дома.

«Действиям главы города будет дана оценка и приняты соответствующие меры»,— говорится в Telegram-канале Олега Николаева.

Диана Соловьёва