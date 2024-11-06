Победителей сделали проигравшими

Четвертый тур основной стадии Лиги чемпионов украсил турнир очень занятным сюжетом. В один и тот же вечер поражения потерпели победители двух предыдущих розыгрышей главного еврокубка. «Реал» дома уступил — 1:3 — «Милану», а «Манчестер Сити» в гостях с крупным счетом 1:4 проиграл «Спортингу», чьи болельщики прощались с тренером Рубеном Аморимом, который вот-вот начнет работать с «Манчестер Юнайтед».

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Фото: Pedro Nunes, Reuters Лиссабонский «Спортинг» в прощальном матче своего тренера Рубена Аморима (сверху) на родном стадионе разгромил «Манчестер Сити»

Фото: Pedro Nunes, Reuters

Эта ночь по полной программе нагрузила тех, кому по долгу службы приходится анализировать происходящее в европейском футболе и его главном турнире. Чуть проще, кажется, было испанским экспертам, потому что можно было сконцентрироваться на одной-единственной истории — про действующего обладателя самого престижного клубного титула, который пока не слишком напоминает себя прежнего и который второй раз подряд допускает жуткий срыв на родном стадионе. Две недели назад его там раскатала — 4:0 — «Барселона», теперь одолел «Милан».

И картинки из вторничного матча только добавляли убедительности версии насчет не лучшего состояния гиганта.

Хаос в середине поля, из-за которого игра временами вообще похожа на пинг-понг с мячом, за секунды проскакивающим от одних ворот до других, а затем в обратном направлении; мучающийся впереди Килиан Мбаппе, растерянные защитники, зло пинающий бутылку с водой с досады, надо полагать, в том числе на свою бесполезность, Джуд Беллингем, когда задолго до окончания матча тренер Карло Анчелотти усаживает его на скамейку запасных.

В общем, что-то не то, что-то, намекающее на невзгоды. Как и показатели в переформатированной Лиге чемпионов. Две победы при двух поражениях (первое «Реалу» нанес «Лилль») по итогам половины этапа — это ведь скверный для такого клуба темп. Мимо play-off, конечно, не пролетишь, потому что в него при новой системе попадают 24 команды из 36, но вот восьмерка, то есть прямой выход в 1/8 финала без придуманного дополнительного раунда — уже поодаль. А в следующем туре «Реал» ждет, между прочем, встреча в гостях с безупречным пока «Ливерпулем», который в четвертом туре играючи, 4:0, разобрался с «Байером». В общем, привкус тревоги несомненный.

Гораздо труднее было английским экспертам, так как непонятно за что хвататься в первую очередь, что превратить в главный аспект лиссабонского матча. Выбор-то адский.

Невозможно пройти мимо ситуации с «Манчестер Сити», которую и цифры, и слова неплохо описывают. У манчестерцев серия из трех проигрышей в течение буквально недели.

Сначала — в Кубке Английской лиги в матче против «Тоттенхема», затем — в первенстве в игре с «Борнмутом». И вот неудача в Лиге чемпионов, которую не сильно смягчает тот факт, что у английского гранда на очко больше, чем у испанского. В конце концов, крупно «Манчестер Сити» никто не обыгрывал с 2020 года (тогда с ним расправился — 5:2 — «Лестер»), а настолько продолжительная череда осечек — повторение конфуза еще более давнего, апреля 2018 года.

Причем даже манчестерский наставник Пеп Гвардиола не стал, строго говоря, наотрез отрицать, что речь идет о кризисе, сравнив происходящее этой осенью с периодом, когда он дебютировал на ключевом посту в английской команде. Дело было в 2016 году, и первое время «Манчестер Сити» с Гвардиолой действительно не тянул на созревающий футбольный эталон, страдая игровыми перепадами. Правда, лихорадило клуб недолго, о чем тренер также, естественно, не забыл напомнить.

А BBC, The Times, The Guardian и прочие британские издания, зацепившись за это напоминание, в среду бурно дискутировали насчет его актуальности, указывая и на бесспорную невезучесть гостей в Лиссабоне (после быстрого гола Фила Фодена запорота куча моментов, а во втором тайме, при 1:3, Эрлинг Холанн не реализовал пенальти), и на их столь же бесспорные игровые проблемы, которые невезучестью не замаскируешь, и на то, что на сей раз-то они точно созрели не на пустом месте, и такой кадровый дефицит, как в данный момент, «Манчестер Сити» никогда не переживал. Матч со «Спортингом», допустим, просто подтвердил, что Матео Ковачич — так себе альтернатива выбывшему на несколько месяцев Родри в роли опорника, а глубина защиты манчестерцев, как ни крути, не настолько велика, чтобы линия сохраняла прочность без травмированных Джона Стоунза и Рубена Диаша. Гвардиола попробовал в ней Джамая Симпсона-Пьюзи, за сутки до матча со «Спортингом» отметившего 19-летие,— ничего хорошего не вышло: форвард Виктор Дьёкереш, автор хет-трика, рвал ее как хотел. А сверхжесткий календарь, про который кто уже только не высказался, требует проводить регулярную ротацию и беречь ветеранов вроде Кевина Де Брёйне.

И разве все это не наводит на мысль, что из кризиса 2024 года будет выбраться сложнее, чем из кризиса 2016-го?

Но и связанный уже со «Спортингом» сюжет обойти было никак нельзя из-за его безумной красоты. На прошлой неделе контракт тренера лиссабонцев Рубена Аморима с «Манчестер Юнайтед» стал официальным фактом: в конце месяца он приступит к работе с этим клубом. И это был последний матч «Спортинга» с ним у руля на домашнем стадионе (в ближайшие выходные Аморим выведет его на игру против «Браги», но гостевую), прощание, как выяснилось по обилию посвященных ему баннеров и громкости оваций трибун, с обожающими его болельщиками португальской команды. И Рубен Аморим даже в мечтах не мог представить, что оно получится таким.

А английские футбольные аналитики, когда оно состоялось, не могли, понятно, избежать соблазна попытаться «спроецировать» вторничную лиссабонскую тактику «Спортинга» на будущий клуб Аморима, на фоне проблем которого проблемы разбитого лиссабонцами соседа — сущая мелочь. Но, проецируя, терзались сомнениями: вряд ли же и «Манчестер Юнайтед» будет играть против фаворитов в пять защитников, вполне довольный процентом владения мячом меньше 30? Хотя после такого-то фейерверка всего от этого португальца можно ожидать.

Алексей Доспехов