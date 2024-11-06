Путин ввел доплаты для госслужащих в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в 30 тыс. руб. для сотрудников федеральных госорганов в Донецкой и Луганской народных республиках, а и также Херсонской и Запорожской областей. Выплаты они будут получать на время проведения спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В период проведения СВО федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных государственных органов, расположенных на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области, осуществляется ежемесячная выплата»,— говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Указ вступил в силу с 1 ноября.

Положения указа не распространяются на госслужащих, уже получающих выплаты в соответствии с указом президента о повышенном гарантийном обеспечении должностных лиц и работников в период командировок на новых территориях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».