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В Татарстане выявили один случай заражения вирусом Коксаки

По состоянию на 6 ноября 2024 года в Татарстане лишь один случай заражения вирусом Коксаки. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

Пресс-служба Роспотребнадзора отметила, эпидемии на территории республики не ожидается.

Пресс-служба Минздрава Татарстана также подчеркнула, что заболевание энтеровирусными инфекциями, в том числе с вирусом Коксаки, в основном, протекает в легкой и средней форме. Многие пациенты часто не обращаются за медицинской помощью, воспринимая недомогание как обычное состояние.

Минздрав Татарстана и Роспотребнадзор предупреждают, что на отдыхе следует купаться только в разрешенных местах, избегать заглатывания воды, особенно детям, и минимизировать контакты с больными людьми. При появлении симптомов энтеровирусной инфекции, особенно у тех, кто вернулся с отдыха в Турции, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения.

Коксаки — это группа вирусов, принадлежащих к семейству энтеровирусов. Основные методы передачи этих вирусов — контакт с зараженными людьми, а также через загрязненные предметы, воду и пищу. Поскольку вирусы устойчивы к внешней среде, они могут выживать вне организма.

Влас Северин

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