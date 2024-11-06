В Казани скончался пешеход, которого сбил автобус

Вчера в отделении нейрохирургии медучреждения Казани скончался 30-летний пешеход, которого сбил маршрутный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

ДТП произошло 21 октября в 14:23 напротив дома 48 по улице Назарбаева. Пешеход не убедился, что переход по проезжей части будет безопасным, и начал переходить дорогу справа налево по ходу движения автобуса. Мужчину сбил автобус, за рулем которого был 28-летний водитель.

В результате ДТП пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение. Ему поставили предварительный диагноз: ушиб головного мозга.

Сотрудник ГАИ вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Диана Соловьёва