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«В период высокого спроса крупные гостиницы становятся заложниками нехватки персонала»

Виктор Затинацкий о ситуации на рынке труда в сфере гостеприимства Сочи

По данным аналитиков hh.ru на сентябрь 2024 года, медианная зарплата в сфере гостеприимства Сочи достигла 65,2 тыс. руб., что почти на 18% больше, чем год назад на курорте. Объем предложения работодателей в отрасли в январе — середине октября на рекрутинговой платформе hh.ru год к году вырос на 19% и превысил 8,7 тыс. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе hh.ru Юг. Ситуацию на рынке труда в сфере гостеприимства Сочи прокомментировал директор по персоналу гостиниц «Пуллман Сочи Центр» и «Меркюр Сочи Центр» (ООО «Юниверсити Плаза») Виктор Затинацкий.

Виктор Затинацкий

Виктор Затинацкий

Фото: предоставлено автором

«Анализ рынка труда в Сочи за последние два года показывает значительный рост стоимости труда обслуживающего персонала. Этот рост проявляется в двух волнах в течение года: перед началом курортного сезона (май—июнь) и в период бизнес-сезона (сентябрь—октябрь). При этом спрос на индивидуальное размещение летом и конференц-услуги весной и осенью остается на стабильно высоком уровне.

Средняя стоимость номера в гостинице каждый год демонстрирует положительную динамику, что увеличивает ожидания гостей от объектов размещения в части сервиса. Параллельно растет стоимость аренды недвижимости: хостелов, частного сектора, апартаментов и квартир, достигая своего пика в разгар курортного сезона. Это приводит к росту затрат работодателей на аренду мест для проживания персонала и стимулирует увеличение стоимости труда, так как самостоятельная аренда жилья становится финансово затратной.

В период высокого спроса крупные гостиницы уровня “4 и 5 звезды” становятся заложниками нехватки персонала по специальностям: горничная, уборщица, повар. Приток дополнительной рабочей силы в разгар сезона минимален, а находящийся в городе персонал свободно перемещается между объектами размещения из-за стабильно высокого спроса на их услуги.

Ситуацию для прямых работодателей усугубляют агентства по предоставлению персонала, сотрудничающие со всеми объектами размещения в городе. Работник, оформленный через такие агентства, может выбирать объекты размещения и брать подработки, исходя из более привлекательных условий оплаты.

Таким образом, рынок труда в Сочи демонстрирует стабильный рост стоимости труда обслуживающего персонала, который связан с повышением спроса на размещение и услуги в различные периоды года.

Задайтесь вопросом: в какой период времени рейтинг отелей начинает проседать? Стабильно — в июле и августе: месяцах с самой высокой загрузкой, самой высокой стоимостью номера, когда вопрос качества и количества обслуживающего персонала стоит максимально остро. Вот такой парадокс: чем больше вы платите за номер, тем выше риск столкнуться со снижением качества предоставляемых услуг или недостаточным вниманием к вашим потребностям.

Дефицит кадров — одна из актуальных проблем, с которой сталкиваются многие компании. Наша компания не исключение. Открытые вакансии в основном связаны с операционными работниками, уровень текучести среди которых довольно высок. Мы понимаем, что вовлеченность сотрудников в операционный процесс играет ключевую роль. Поэтому стараемся не только обучать наших сотрудников, но и объяснять им цель и значение их работы. Мы убеждены, что повышение осведомленности способствует укреплению ответственности работника».

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