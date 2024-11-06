ВТБ сообщил о резком снижении выдачи автокредитов в октябре

Пресс-служба ВТБ (MOEX: VTBR) сообщила, что в октябре россияне получили 165 млрд руб. кредитов на покупку легковых автомобилей. Это на треть ниже результатов сентября, но сопоставимо с данными октября 2023 года. Всего с января по октябрь выдачи автокредитов, по оценкам банка, составили 2 трлн руб. (+66%).

Банк объяснил, что октябрьская динамика рынка связана с высокой концентрацией спроса на автокредиты в прошлом месяце из-за планируемого увеличения утильсбора. Факторами влияния также стали макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам кредитования.

«Вслед за ипотекой и потребительским кредитованием "похолодание" пришло и в автосегмент... С учетом прогнозов по ключевой ставке и дальнейших планов регулятора ужесточать требования к автокредитам "холода" на этот рынок пришли надолго»,— приводит пресс-служба ВТБ слова начальника управления автокредитования банка Алексея Бочарникова.

В конце октября «Ъ» писал, что число заемщиков, у которых есть просрочка сроком до 90 дней по автокредитам, в сентябре достигло 31,4 тыс. Это максимальный показатель с ноября 2022 года.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Автокредиты катятся к просрочке».