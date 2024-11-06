Unicredit отчитался о росте прибыли и выручки за третий квартал

Один из ведущих банков ЕС, итальянский Unicredit Group, отчитался о результатах своей деятельности по итогам третьего квартала и первых девяти месяцев 2024 года. Общая выручка за третий квартал составила €6,1 млрд, что на 2,9% больше, чем годом ранее. За девять месяцев этот показатель достиг €18,8 млрд (+5,5%).

Чистая прибыль за третий квартал составила €2,5 млрд, это на 8,2% больше, чем годом ранее. За девять месяцев чистая прибыль достигла €7,75 млрд (+15,7%).

По российским операциям банк также продемонстрировал рост показателей: квартальная выручка увеличилась на 46,2%, до €383 млн, прибыль — на 67,9%, до €270 млн. За девять месяцев выручка составила €964 млн (+34,1%), прибыль — €599 млн (+52,4%).

Благодаря хорошим результатам за третий квартал и первые девять месяцев, которые превзошли прогнозы аналитиков, Unicredit повысил прогноз по выручке и прибыли по итогам всего 2024 года. Если раньше банк ожидал выручку €23 млрд, то сейчас €24 млрд. Прогноз по годовой прибыли увеличен с €8,5 млрд до €9 млрд.

Евгений Хвостик