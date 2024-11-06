На торги за 70 млн рублей выставлено сельхозпредприятие в Башкирии

Администрация Иглинского района намерена приватизировать сельхозпредприятие ООО «Искра». На торги выставлены 100% доли в уставном капитале компании, принадлежащие муниципалитету. Имущество расположено в деревне Михайловка. Номинальная стоимость доли составляет 34,5 млн руб. Начальная цена продажи установлена на уровне 70,3 млн руб. Торги проводятся в форме электронного аукциона с шагом 3,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур, разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Общая площадь помещений «Искры» — 6,6 тыс. кв. м, земельных участков — 1,7 тыс. га. Два участка земель сельхозназначения и один — населенного пункта принадлежат компании, еще 15 участков находятся в аренде. На предприятии работает 20 человек. Выручка ООО в 2023 году составила 11,6 млн руб. В 2024 году компания планирует получить от хозяйственной деятельности 11,9 млн руб.

Торги назначены на 2 декабря, заявки на участие в них принимаются до 28 ноября.

Наталья Балыкова