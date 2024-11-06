Подростковые проблемы повисли в воздухе

Как стало известно «Ъ», Минтранс предлагает ужесточить требования к рассадке пассажиров с детьми: авиакомпании могут обязать предоставлять взрослым с ребенком до 14 лет соседние кресла. Сейчас правила носят исключительно рекомендательный характер и только для пассажиров с детьми до 12 лет. Участники рынка считают требования избыточными, чреватыми нарушением прав других пассажиров и опасаются удорожания перевозки, а также потери лоукостерами до 30% доходов от продажи мест. Некоторые подростки и вовсе хотят сидеть отдельно от родителей, настаивают авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, Минтранс предложил обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет вместе со взрослым пассажиром. Исключением могут быть только ситуации, когда свободных совместных мест на борту не осталось к моменту регистрации таких пассажиров. Поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП-82) Минтранс направил в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в конце октября. Как указано в письме (есть у “Ъ”), изменения подготовлены «с учетом жалоб пассажиров и обращений Генпрокуратуры». По действующей редакции ФАП, перевозчики должны «принимать все возможные меры по совместному размещению на борту» пассажира с ребенком до 12 лет.

Источник “Ъ” в АЭВТ говорит, что принятие предложения лишит перевозчиков права продавать услугу выбора мест на борту и, как следствие, части дохода.

«Для низкобюджетного перевозчика это приведет к снижению доходов на 30% в год»,— отмечает он. В условиях санкционного давления, резюмирует источник, «это может повлечь существенные негативные финансовые последствия для отрасли». В Минтрансе отказались от комментариев. В АЭВТ, «Уральских авиалиниях», RedWings, Smartavia, AzurAir “Ъ” не ответили.

В S7 подтвердили “Ъ” получение письма, добавив только, что направили свои предложения о редакции данного пункта ФАП в АЭВТ. В «Аэрофлоте» сообщили “Ъ”, что «предлагаемые меры представляются излишними». Распределение мест на борту воздушного судна — постоянно изменяющийся процесс, который зависит от времени регистрации, говорят в компании. При регистрации в аэропорту, если все кресла уже заняты, добавили в «Аэрофлоте», «предоставить соседние места без нарушения прав других пассажиров невозможно». Кроме того, согласно ФАП-82, дети в возрасте старше 12 лет могут и вовсе лететь без сопровождения совершеннолетнего пассажира, напомнили в «Аэрофлоте».

Несколько источников “Ъ” на рынке авиаперевозок также отметили, что предложение Минтранса может потенциально создать избыточные требования, что повлияет на увеличение себестоимости перевозки.

Увеличение возрастного порога до 14 лет в части обязательной совместной перевозки детей противоречит международным стандартам, добавляет один из источников “Ъ”. Но председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов считает, что ориентироваться на иностранный опыт в конкретной ситуации вряд ли имеет смысл. ООП поддерживает предложение Минтранса. «Это рациональное решение повысить планку возраста до 14 лет, когда ребенок меняет свидетельство о рождении на паспорт»,— говорит господин Зотов. По его словам, сегодня предварительный выбор мест при регистрации все чаще становится платным, в лоукост-моделях он не предусмотрен в принципе, и важно дать одному взрослому бесплатную возможность забронировать место рядом с ребенком. «К сожалению, было достаточно новостей о домогательствах к детям и других инцидентах в ходе полетов, поэтому это разумное требование»,— добавляет он. Вместе с тем Илья Зотов отмечает, что важно исключить возможность выбора мест с детьми у аварийных выходов. Кроме того, поправки не должны лишить пассажиров до 14 лет возможности летать самостоятельно без взрослых, говорит он.

Источник “Ъ” в одной из авиакомпаний отмечает, что у них «нередки ситуации, когда даже при платном выборе мест пассажиры от 13 лет хотят сепарироваться от родителей в полете».

В этом возрасте подросткам действительно может быть свойственно желание большей самостоятельности, «и им хочется, например, сидеть отдельно и слушать музыку, а не разговаривать с мамой», соглашается главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. Поэтому, считает он, совместную рассадку не стоит делать обязательной, а оставлять на усмотрение самих пассажиров, увеличив при этом возрастную планку совместного размещения в действующей редакции ФАП до 16–18 лет. Иначе в случае возникновения аварийной ситуации «взрослый пассажир будет вынужден добираться через салон к ребенку», подчеркивает эксперт. В том, что совместная рассадка пассажиров с детьми может серьезно повлиять на себестоимость перевозки, господин Шатилин сомневается. Но он согласен, что требование может несколько снизить выручку от продажи выбора мест, что станет ощутимым для «Победы» (входит в группу «Аэрофлот»). В полносервисных авиакомпаниях, уточняет эксперт, пассажиров, как правило, размещают вместе с детьми по умолчанию, и даже «Победа» обычно предоставляет совместные места взрослому с ребенком бесплатно.

Айгуль Абдуллина